Суперпровидец! Глухой кот предсказал победителя матча Турция – Италия

Кот Ахилл уже давал прогнозы на поединки чемпионата мира-2018, а теперь определил победителя первого матча Евро-2020 в Риме

Кот-предсказатель Ахилл / Фото: Instagram

Слава осьминога Пауля, который угадывал результаты матчей сборной Германии на чемпионате мира-2010, не дает покоя владельцам животных по всему миру. Вот накануне первого матча Евро-2020 свой прогноз в Санкт-Петербурге дал эрмитажный кот Ахилл. Мультимедийный онлайн Турция – Италия со всеми подробностями доступен на нашем сайте.

Животное дало прогноз на матч-открытие чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Турции в Риме, который начнется в 22:00. Глухой кот изучил две миски с кормом и выбрал ту, что стояла под флагом итальянцев.

Как сообщает Instagram Ахилла, следующие прогнозы кот будет делать только на матчи, проходящие в Санкт-Петербурге. Отмечается, что белый кот начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Он угадал результаты трех из четырех встреч турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия и финала.

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Также Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира-2018. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России.

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