11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Суперпровидец! Глухой кот предсказал победителя матча Турция – Италия

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 20:38
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Кот Ахилл уже давал прогнозы на поединки чемпионата мира-2018, а теперь определил победителя первого матча Евро-2020 в Риме
Кот-предсказатель Ахилл
Кот-предсказатель Ахилл / Фото: Instagram

Слава осьминога Пауля, который угадывал результаты матчей сборной Германии на чемпионате мира-2010, не дает покоя владельцам животных по всему миру. Вот накануне первого матча Евро-2020 свой прогноз в Санкт-Петербурге дал эрмитажный кот Ахилл. Мультимедийный онлайн Турция – Италия со всеми подробностями доступен на нашем сайте.

Животное дало прогноз на матч-открытие чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Турции в Риме, который начнется в 22:00. Глухой кот изучил две миски с кормом и выбрал ту, что стояла под флагом итальянцев.

Как сообщает Instagram Ахилла, следующие прогнозы кот будет делать только на матчи, проходящие в Санкт-Петербурге. Отмечается, что белый кот начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Он угадал результаты трех из четырех встреч турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия и финала.

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Также Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира-2018. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России.

Мы также давали прогноз на стартовый матч Евро-2020.

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