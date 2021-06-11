Где и во сколько смотреть первый матч Евро-2020 Турция – Италия и церемонию открытия

Сегодня стартует финальный турнир первенства континента. Откроют его в Риме сборные Турции и Италии, которые представляют группу А. Начало игры – в 22:00. Также в этой когорте – команды Уэльса и Швейцарии. На нашем сайте стартовал онлайн Турция – Италия.
Перед поединком на "Стадио Олимпико" состоится официальная церемония открытия. В Украине и праздничное шоу, и матч можно посмотреть сразу на трех каналах: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру покажет интернет-сервис OLL.TV.
Кроме того, мы будем вести стрим матча Турция – Италия.
Старт трансляции открытия турнира запланирован на 21:35, а в 21:50 все внимание уже переключится на игру.
Смотрите, как итальянцы победили чехов в контрольном матче:
Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы в воскресенье в Амстердаме гостевой дуэлью с командой Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
На нашем сайте запущен специальный раздел, посвященный исключительно Евро-2020.
Вашему вниманию – сюжет об общении с дипломатом из Нидерландов о матче с Украиной: