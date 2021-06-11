11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Где и во сколько смотреть первый матч Евро-2020 Турция – Италия и церемонию открытия

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 16:40
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Первая игра долгожданного чемпионата Европы по футболу состоится в пятницу, 11 июня, в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00 по киевскому времени
Олимпийский стадион в Риме
Олимпийский стадион в Риме / Фото: Reuters

Сегодня стартует финальный турнир первенства континента. Откроют его в Риме сборные Турции и Италии, которые представляют группу А. Начало игры – в 22:00. Также в этой когорте – команды Уэльса и Швейцарии. На нашем сайте стартовал онлайн Турция – Италия.

Перед поединком на "Стадио Олимпико" состоится официальная церемония открытия. В Украине и праздничное шоу, и матч можно посмотреть сразу на трех каналах: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру покажет интернет-сервис OLL.TV.

Кроме того, мы будем вести стрим матча Турция – Италия.

Старт трансляции открытия турнира запланирован на 21:35, а в 21:50 все внимание уже переключится на игру.

Смотрите, как итальянцы победили чехов в контрольном матче:

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы в воскресенье в Амстердаме гостевой дуэлью с командой Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

На нашем сайте запущен специальный раздел, посвященный исключительно Евро-2020.

Вашему вниманию – сюжет об общении с дипломатом из Нидерландов о матче с Украиной:

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