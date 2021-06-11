11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия обыграет Турцию в сухую: прогнозы на стартовый матч Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 18:12
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Букмекерские конторы отдают предпочтение номинальным гостям, итальянцам, которые должны без особых проблем победить подопечных Шенола Гюнеша
Роберто Манчини, сборная Италии
Роберто Манчини, сборная Италии / Фото: Reuters

В пятницу вечером на римском Олимпийском стадионе откроется чемпионат Европы. Мы уже запустили онлайн Турция – Италия. В первый день турнира запланирован только один матч, который начнется в 22:00.

Фаворитом встречи считаются итальянцы. Букмекеры дают на них коэффициент около 1.50, на турецкую сборную – 9.10, на ничью – 4.20. Во встрече ожидается 2-3 гола, а самые вероятные счета – 0:1 (коэф. – 5.10) и 0:2 (коэф. – 5.60).

Напомним, где и во сколько смотреть церемонию открытия Евро-2020 и первый матч Турция – Италия.

Дуэль в Риме будет судить Данни Маккели из Нидерландов. Вероятность того, что он кого-то удалит – невысока (коэф. – 4.55), а вот на назначение 11-метрового она ниже (коэф. – 2.80). Интересно, что букмекеры считают, что соперники нарушат правила 27 раз.

Смотрите, как команда Турции не смогла обыграть Гвинею в товарищеском матче:

Также в группе А выступают команды Уэльса и Швейцарии. Они сразятся в Баку в субботу.

Вашему вниманию календарь всех матчей Евро-2020. Сборная Украины стартует в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме поединком с Нидерландами.

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