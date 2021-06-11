Суперпровидець! Глухий кіт передбачив переможця матчу Туреччина – Італія

Кот Ахілл уже давав прогнози на поєдинки чемпіонату світу-2018, а тепер визначив переможця першого матчу Євро-2020 в Римі

Кот-провісник Ахілл / Фото: Instagram

Слава восьминога Пауля, який вгадував результати матчів збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2010, не дає спокою власникам тварин по всьому світу. От напередодні першого матчу Євро-2020 свій прогноз в Санкт-Петербурзі дав ермітажний кіт Ахілл. Мультимедійний онлайн Туреччина – Італія з усіма подробицями доступний на нашому сайті.

Тварина дала прогноз на матч-відкриття чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Туреччини в Римі, який розпочнеться о 22:00. Глухий кіт вивчив дві миски з кормом і вибрав ту, що стояла під прапором італійців.

Як повідомляє Instagram Ахілла, такі прогнози кіт буде робити тільки на матчі, які проходять в Санкт-Петербурзі. Зазначається, що білий кіт почав кар'єру провісника в 2017 році під час Кубка конфедерацій. Він вгадав результати трьох із чотирьох зустрічей турніру, які проходили в Санкт-Петербурзі, в тому числі матчу відкриття і фіналу.

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Також Ахілл передбачав результати восьми матчів чемпіонату світу-2018. У перших чотирьох матчах він безпомилково вказав на переможця, в тому числі двічі передбачив перемогу збірної Росії.

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