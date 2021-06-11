11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Суперпровидець! Глухий кіт передбачив переможця матчу Туреччина – Італія

Олена Павлова Олена Павлова
11 червня, 20:38
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Кот Ахілл уже давав прогнози на поєдинки чемпіонату світу-2018, а тепер визначив переможця першого матчу Євро-2020 в Римі
Кот-провісник Ахілл
Кот-провісник Ахілл / Фото: Instagram

Слава восьминога Пауля, який вгадував результати матчів збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2010, не дає спокою власникам тварин по всьому світу. От напередодні першого матчу Євро-2020 свій прогноз в Санкт-Петербурзі дав ермітажний кіт Ахілл. Мультимедійний онлайн Туреччина – Італія з усіма подробицями доступний на нашому сайті.

Тварина дала прогноз на матч-відкриття чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Туреччини в Римі, який розпочнеться о 22:00. Глухий кіт вивчив дві миски з кормом і вибрав ту, що стояла під прапором італійців.

Як повідомляє Instagram Ахілла, такі прогнози кіт буде робити тільки на матчі, які проходять в Санкт-Петербурзі. Зазначається, що білий кіт почав кар'єру провісника в 2017 році під час Кубка конфедерацій. Він вгадав результати трьох із чотирьох зустрічей турніру, які проходили в Санкт-Петербурзі, в тому числі матчу відкриття і фіналу.

Читайте також: Де і о котрій дивитися перший матч Євро-2020 Туреччина – Італія і церемонію відкриття

Також Ахілл передбачав результати восьми матчів чемпіонату світу-2018. У перших чотирьох матчах він безпомилково вказав на переможця, в тому числі двічі передбачив перемогу збірної Росії.

Ми також давали прогноз на стартовий матч Євро-2020.

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