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Шевченко выплеснул эмоции на тренировке сборной Украины перед Англией

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 16:00
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Наши футболисты провели последнее занятие в Риме, где в 22:00 начнут четвертьфинальный поединок Евро-2020. На такой стадии украинцы сыграют впервые
Андрей Шевченко, сборная Украины
Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

В субботу вечером "сине-желтые" сразятся с одной из сильнейших сборных планеты. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Украина – Англия. Сегодня утром подопечные Андрея Шевченко провели тренировку в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Занятие длилось всего 45 минут, пишет сайт УАФ.

Футболисты разминались и оттачивали отдельные элементы. Однако, как видно по фотографии, наставник нашей команды порой позволял себе проявлять эмоциональность. В целом же настроение в лагере команды – хорошее, что продемонстрировали ветераны Андрей Ярмоленко и Роман Безус.

Сегодня днем Кличко в форме сборной записал обращение: Слава Украине!

К игре готовились 23 футболиста. Напомним, динамовцы Денис Попов и Артем Беседин из-за травм уже улетели в Киев, а Александр Зубков, хоть и восстановился, еще не набрал кондиции. Молодой кипер Анатолий Трубин помогал партнерам, хотя вряд ли сыграет на этом турнире.

Тем временем Украина и Англия выбрали форму на четвертьфинал ЧЕ в Риме. Наши выйдут в желтых футболках, соперники – в белых.

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
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4
3
Швейцария
3
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4
4
Турция
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1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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