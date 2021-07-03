Шевченко выплеснул эмоции на тренировке сборной Украины перед Англией

Наши футболисты провели последнее занятие в Риме, где в 22:00 начнут четвертьфинальный поединок Евро-2020. На такой стадии украинцы сыграют впервые

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

В субботу вечером "сине-желтые" сразятся с одной из сильнейших сборных планеты. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Украина – Англия. Сегодня утром подопечные Андрея Шевченко провели тренировку в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Занятие длилось всего 45 минут, пишет сайт УАФ.

Футболисты разминались и оттачивали отдельные элементы. Однако, как видно по фотографии, наставник нашей команды порой позволял себе проявлять эмоциональность. В целом же настроение в лагере команды – хорошее, что продемонстрировали ветераны Андрей Ярмоленко и Роман Безус.

Сегодня днем Кличко в форме сборной записал обращение: Слава Украине!

К игре готовились 23 футболиста. Напомним, динамовцы Денис Попов и Артем Беседин из-за травм уже улетели в Киев, а Александр Зубков, хоть и восстановился, еще не набрал кондиции. Молодой кипер Анатолий Трубин помогал партнерам, хотя вряд ли сыграет на этом турнире.

Тем временем Украина и Англия выбрали форму на четвертьфинал ЧЕ в Риме. Наши выйдут в желтых футболках, соперники – в белых.

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