Шевченко виплеснув емоції на тренуванні збірної України перед Англією

Наші футболісти провели останнє заняття в Римі, де о 22:00 почнуть чвертьфінальний поєдинок Євро-2020. На такій стадії українці зіграють вперше

/ Фото: УАФ

У суботу ввечері "синьо-жовті" зіграють із однією з найсильніших збірних планети. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Україна – Англія. Сьогодні вранці підопічні Андрія Шевченка провели тренування в центрі олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Заняття тривало всього 45 хвилин, пише сайт УАФ.

Футболісти розминалися і відточували окремі елементи. Однак, як видно з фотографії, наставник нашої команди часом дозволяв собі проявляти емоційність. Загалом настрій у таборі команди – гарний, що продемонстрували ветерани Андрій Ярмоленко і Роман Безус.

Сьогодні вдень Кличко в формі збірної записав звернення: Слава Україні!

До гри готувалися 23 футболісти. Нагадаємо, динамівці Денис Попов і Артем Бесєдін через травми вже відлетіли до Києва, а Олександр Зубков, хоч і відновився, ще не набрав кондиції. Молодий кіпер Анатолій Трубін допомагав партнерам, хоча навряд чи зіграє на цьому турнірі.

Водночас Україна і Англія вибрали форму на чвертьфінал ЧЄ в Римі. Наші вийдуть в жовтих футболках, суперники – в білих.

До вашої уваги – нова озвучка мультфільму про козаків від нашого стримера: