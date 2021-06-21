Северная Македония – Нидерланды: видео голов и обзор матча Евро-2020

Победитель группы C Нидерланды не собирались щадить в Амстердаме и аутсайдеров чемпионата македонцев, которые не набрали ни одного очка на турнире

Мемфиса Депая македонцы держали, как могли / Фото: Reuters

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 в группе С победитель квартета Нидерланды встречались в Амстердаме с его аутсайдером Северной Македонией. Одновременно в 19:00 стартовал и второй поединок – между сборными Украины и Австрии. Мультимедийный онлайн Северная Македония – Нидерланды идет на нашем сайте.

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Подопечные Франка де Бура после двух побед обеспечили себе первое место в группе, а вот Северная Македония потеряла все шансы на выход в плей-офф. Но все равно была настроена набрать первые очки на турнире.

Македонцы держались 23 минуты, после чего свое слово сказал Мемфис Депай, который с июля станет игроком Барселоны. Блестящая контратака Нидерландов завершилась пасом вдоль ворот Малена на Депая. И Мемфис в касание разобрался с вратарем.

До этого матча соперники четыре раза сыграли между собой в этом столетии. И встречались они только в отборочных турнирах чемпионата мира. Причем Нидерланды дважды не смогли обыграть андердога в кампании перед ЧМ-2006 – 2:2 и 0:0.

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