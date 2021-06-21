21 июня 45+4’
Украина 0
Австрия 1
21 июня 45+2’
Северная Македония 0
Нидерланды 0
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Северная Македония – Нидерланды: видео голов и обзор матча Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 19:43
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Победитель группы C Нидерланды не собирались щадить в Амстердаме и аутсайдеров чемпионата македонцев, которые не набрали ни одного очка на турнире
Мемфиса Депая македонцы держали, как могли
Мемфиса Депая македонцы держали, как могли / Фото: Reuters

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 в группе С победитель квартета Нидерланды встречались в Амстердаме с его аутсайдером Северной Македонией. Одновременно в 19:00 стартовал и второй поединок – между сборными Украины и Австрии. Мультимедийный онлайн Северная Македония – Нидерланды идет на нашем сайте.

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Подопечные Франка де Бура после двух побед обеспечили себе первое место в группе, а вот Северная Македония потеряла все шансы на выход в плей-офф. Но все равно была настроена набрать первые очки на турнире.

Македонцы держались 23 минуты, после чего свое слово сказал Мемфис Депай, который с июля станет игроком Барселоны. Блестящая контратака Нидерландов завершилась пасом вдоль ворот Малена на Депая. И Мемфис в касание разобрался с вратарем.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

До этого матча соперники четыре раза сыграли между собой в этом столетии. И встречались они только в отборочных турнирах чемпионата мира. Причем Нидерланды дважды не смогли обыграть андердога в кампании перед ЧМ-2006 – 2:2 и 0:0.

Смотрите также обзор матча Нидерландов и Австрии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1 (45+4’)
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0:0 (45+2’)
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22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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