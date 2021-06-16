Самый нелепый автогол вратаря: на Евро мы такого еще не видели

Вратарь сборной Гаити стал героем Сети после нелепого автогола в матче против Канады. Голкипер не смог выбить мяч с двух попыток

Джосу Дюверже рассмешил Сеть

Недавно на чемпионате Европы впервые в истории автоголом отличился вратарь. Однако в том случае гол Войцеха Щенсного оказался нелепой случайностью, а вот "герой" поединка Канада – Гаити полностью заслужил статус неудачника.

Вратарь сборной Гаити Джосу Дюверже получил пас от защитника и хотел остановить мяч, но промахнулся. К его счастью, тот катился не очень быстро и оставалось время, чтобы выбить мяч. Но и со второй попытки голкипер махнул ногой мимо мяча. Таких ляпов на Евро мы пока точно не видели!

Сравните с автоголом Щенсного

Также мы писали, что гол из центра поля вошел в историю чемпионатов Европы. Форвард сборной Чехии Патрик Шик отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии. Этот гол стал самым дальним в истории чемпионатов Европы и опередил бывшего рекордсмена на 10 метров.