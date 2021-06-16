Найбезглуздіший автогол воротаря: на Євро ми такого ще не бачили

Воротар збірної Гаїті став героєм Мережі після безглуздого автоголу в матчі проти Канади. Голкіпер не зміг вибити м'яч з двох спроб

Джосу Дюверже розсмішив Мережу

Нещодавно на чемпіонаті Європи вперше в історії автоголом відмітився воротар. Однак у тому випадку гол Войцеха Щенсного виявився безглуздою випадковістю, а от "герой" поєдинку Канада – Гаїті повністю заслужив статус невдахи.

Воротар збірної Гаїті Джос Дюверже отримав пас від захисника і хотів зупинити м'яч, але промахнувся. На його щастя, той котився не надто швидко і залишався час, щоб вибити м'яч. Але і з другої спроби голкіпер махнув ногою повз м'яч. Таких ляпів на Євро ми поки точно не бачили!

Порівняйте з автоголом Щенсного

Також ми писали, що гол з центру поля увійшов в історію чемпіонатів Європи. Форвард збірної Чехії Патрік Шик відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії. Цей гол став найдальшим в історії чемпіонатів Європи і випередив колишнього рекордсмена на 10 метрів.