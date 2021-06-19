Не нужно нами гордиться – футболист сборной Украины отозвался об игре на Евро

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан считает, что он и его партнеры пока что не совершили на чемпионате Европы ничего героического

Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

После двух туров группового этапа сборная Украины занимает второе место в группе С. Однако путевку в 1/8 финала наши футболисты еще не обеспечили. Все решится в дуэли с австрийцами в понедельник. Пока же вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан рассказал о своих эмоциях от турнира и о том, чего ждать дальше.

Тем временем на сборную Украины "наехали" за русский язык Джулай и Кокотюха: "Что они поют?"

Слова одессита, который считает, что рано команде петь дифирамбы, приводит официальный сайт УАФ. Выделим из них основное.

Об уровне своем и сборной:

"Мы еще не сделали ничего такого, чтобы нами гордились. У нас часто бывает, что от любви до ненависти один шаг. Я делаю свою работу, стараюсь выполнять ее качественно и не хочу останавливаться. Мне льстит внимание, но стараюсь не думать об этом. Прошел тот возраст, чтобы я впечатлялся тем, что обо мне пишут... Когда меня вызвали в сборную впервые, думал что это шутка. Но когда приехал, то было не до шуток. Все начали готовиться к матчам".

О подготовке к игре с Австрией:

"Если будем думать о ничьей, то эти мысли на нас повлияют. Я еще не проводил ни один матч с мыслью, что надо сыграть вничью. Мы выходим на поле побеждать. Думаю, сборная Австрии также будет настраиваться на победу. Поэтому будет интересный матч, мы его все ждем. Пока что среди тренировочного процесса у нас редко находится возможность, чтобы отработать пенальти. Но перед играми мы просматриваем, кто куда бьет пенальти, так что можно угадать".

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Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония: