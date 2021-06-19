19 июня 25’
Венгрия 0
Франция 0
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Не нужно нами гордиться – футболист сборной Украины отозвался об игре на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 июня, 15:57
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Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан считает, что он и его партнеры пока что не совершили на чемпионате Европы ничего героического
Георгий Бущан, сборная Украины
Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

После двух туров группового этапа сборная Украины занимает второе место в группе С. Однако путевку в 1/8 финала наши футболисты еще не обеспечили. Все решится в дуэли с австрийцами в понедельник. Пока же вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан рассказал о своих эмоциях от турнира и о том, чего ждать дальше.

Тем временем на сборную Украины "наехали" за русский язык Джулай и Кокотюха: "Что они поют?"

Слова одессита, который считает, что рано команде петь дифирамбы, приводит официальный сайт УАФ. Выделим из них основное.

  • Об уровне своем и сборной:

"Мы еще не сделали ничего такого, чтобы нами гордились. У нас часто бывает, что от любви до ненависти один шаг. Я делаю свою работу, стараюсь выполнять ее качественно и не хочу останавливаться.

Мне льстит внимание, но стараюсь не думать об этом. Прошел тот возраст, чтобы я впечатлялся тем, что обо мне пишут... Когда меня вызвали в сборную впервые, думал что это шутка. Но когда приехал, то было не до шуток. Все начали готовиться к матчам".

  • О подготовке к игре с Австрией:

"Если будем думать о ничьей, то эти мысли на нас повлияют. Я еще не проводил ни один матч с мыслью, что надо сыграть вничью. Мы выходим на поле побеждать. Думаю, сборная Австрии также будет настраиваться на победу. Поэтому будет интересный матч, мы его все ждем.

Пока что среди тренировочного процесса у нас редко находится возможность, чтобы отработать пенальти. Но перед играми мы просматриваем, кто куда бьет пенальти, так что можно угадать".

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Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
0:0 (25’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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