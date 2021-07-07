7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
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Динамо --
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Кто станет вторым финалистом Евро: прогноз букмекеров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
7 июля, 20:41
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Аналитики прогнозируют победу Англии над Данией в основное время матча, в котором не будет забито трех голов
Фанаты сборной Англии. Их команда - фаворит полуфинала
Фанаты сборной Англии. Их команда - фаворит полуфинала / Фото: Reuters

Сегодня в матче Англия – Дания определится второй финалист Евро-2020. Победителя этого матча уже ждет сборная Италии. Кто же сразится с "Скуадра Адзуррой" за трофей? Вот как матч видят аналитики букмекерских контор.

Кто фаворит? Англичане. Коэффициенты на результат матча в основное время такие:

  • победа Англии – 1.78
  • ничья – 3.55
  • победа Дании – 5.60

Котировки на выход в финал с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: 1.35 Англия и 3.40 Дания.

Таким образом, вероятность прохода англичан в финал равна 72%.

Сколько голов будет забито? С вероятностью в 60% в основное время сегодняшнего матча не будет забито три гола. Коэффициент FAVBET на "тотал меньше 2,5 голов" равен 1.58, на "больше" – 2.39.

Будет дополнительное время? Вероятность дополнительного времени оценивается аналитиками букмекерских контор в 28% (коэффициент 3.55). А вот вероятность того, что победитель противостояния определится именно по результатам двух экстра-таймов, равна всего 14% (коэффициент 6.50).

Будет серия пенальти? Вероятность того, что путевка в финал чемпионата Европы будет выписана по итогам серии 11-метровых, составляет 14% (коэффициент 6.50).

Читайте также: Англия – Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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