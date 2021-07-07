7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Англия – Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 11:51
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Поединок в Великобритании стартует в 22:00 среды по киевскому времени. Выскочки пытаются обыграть фаворитов чемпионата Европы, не пропустивших ни гола

Во вторник поздно вечером определился первый участник решающего матча турнира. При этом Мората установил два рекорда Испании, а Италия 10-й раз вышла в финал. Соперник "Скуадры адзурры" станет известен после противостояния на том же лондонском стадионе "Уэмбли" между командами Англии и Дании.

Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Онлайн Англия – Дания

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Путь к дуэли. Скандинавы на Евро-2020 напоминают Золушку, завоевав симпатии нейтральных поклонников футбола. После двух поражений на старте – от финнов и бельгийцев – и драматической потери Кристиана Эриксена сборная Дании разгромила команды России (4:1) и Уэльса (4:0), а в четвертьфинале справилась с Чехией (2:1). Однако теперь соперник у нее будет другого калибра.

Родоначальники футбола продолжают удивлять нетипичной игрой и достижениями. Подопечные Гарета Саутгейта до сих пор не пропустили ни одного мяча, но в трех матчах группового этапа забили Шотландии, Чехии и Хорватии лишь два. Зато затем в плей-офф более уверенно справились с немцами (2:0) и украинцами (4:0).

Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

"Англия играет в самый скучный футбол на ЧЕ. Наверное, она его выиграет", – полушутя полусерьезно говорят эксперты.

Личные встречи. Соперники провели между собой 23 матча, из которых 13 выиграли британцы, всего пять – датчане. Правда, уже в этом тысячелетии скандинавы не раз обыгрывали будто бы более грозного оппонента. Заметим, что и последние две дуэли, в рамках Лиги наций, суммарно завершились в пользу Дании. И, как это не смешно, но сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. А вот маленькая страна брала трофей в 1992 году.

Рефери матча – 38-летний нидерландец Данни Маккели. На нынешнем ЧЕ он уже отсудил три матча: Турция – Италия (0:3), Финляндия – Россия (0:1) и Англия – Германия (2:0). На линиях и с системой VAR работают его соотечественники, а четвертый судья – румын Овидиу Хацеган.

Где смотреть. На нашем телевидении встречу покажут два спортивных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2", а также общенациональный – "Украина". Начало прямой трансляции с арены – 21:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Англии, коэффициент на ее победу в основное время – 1.73, а на выход в финал – 1.34. На соперника можно поставить за 5.80 и 3.50 соответственно, на ничью – за 3.60. Вряд ли команды забьют более двух мячей за 90 минут, а самый ожидаемый счет – 1:0 (коэф. – 5.00).

Тем временем Пике раскритиковал серию пенальти после вылета Испании.

Вспомним, как датчане обыграли чехов в четвертьфинале.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
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