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Мората установил два рекорда Испании, а Италия 10-й раз вышла в финал крупного турнира

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 09:20
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Подопечные Роберто Манчини взяли реванш за поражение в решающем матче Евро-2012 в Киеве, а "Фурия роха" впервые проиграла на полуфинальной стадии
Сборная Италии в радости
Сборная Италии в радости / Фото: Reuters

В ночь на среду сборная Италии обыграла испанцев в полуфинале Евро-2020, оказавшись удачливей в серии пенальти. При этом статистики обнаружили несколько примечательных фактов.

Сборная Испании впервые на крупных турнирах – чемпионатах Европы и мира – уступила в полуфинале. Ранее пиренейцы пять раз играли на этой стадии и непременно побеждали.

Сразу два достижения покорились Альваро Морате. Форвард своим шестым голом побил рекорд Фернандо Торреса в сборной. При этом Альваро оказался первым испанцем, который на "Уэмбли" забивал и в форме клуба, и в форме национальной команды.

Итальянская команда 10-й раз дошла до решающего матча Евро или "мундиаля". Большего достичь удавалось лишь немецкой "машине".

Команда Роберто Манчини забила 12 мячей, повторив национальное достижение. Хотя бы один гол в финале его перекроет.

При этом сразу пятеро футболистов "Скуадры адзурры" забили по два мяча. Ранее подобное удавалось лишь Франции-2000.

Узнайте, что стюард спутала футболиста сборной Италии с болельщиком, пытавшимся выбежать на поле.

Смотрите серию пенальти в матче Италия – Испания:

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