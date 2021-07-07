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Мората встановив два рекорди Іспанії, а Італія 10-й раз вийшла до фіналу великого турніру

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 липня, 09:20
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Підопічні Роберто Манчіні взяли реванш за поразку у вирішальному матчі Євро-2012 в Києві, а "Фурія роха" вперше програла на півфінальній стадії
/ Фото: Reuters

У ніч на середу збірна Італії обіграла іспанців у півфіналі Євро-2020, опинившись кращою в серії пенальті. При цьому статистики виявили кілька примітних фактів.

Збірна Іспанії вперше на великих турнірах – чемпіонатах Європи і світу – поступилася в півфіналі. Раніше піренейці п'ять разів грали на цій стадії і неодмінно перемагали.

Відразу два досягнення підкорилися Альваро Мораті. Форвард своїм шостим голом побив рекорд Фернандо Торреса у збірній. При цьому Альваро виявився першим іспанцем, який на "Вемблі" забивав і в формі клубу, і в формі національної команди.

Італійська команда 10-й раз дійшла до вирішального матчу Євро або "мундіалю". Більшого досягти вдавалося лише німецькій "машині".

Команда Роберто Манчіні забила 12 м'ячів, повторивши національне досягнення. Хоча б один гол у фіналі його перекриє.

При цьому відразу п'ятеро футболістів "Скуадри адзурри" забили по два м'ячі. Раніше подібне вдавалося лише Франції-2000.

Дізнайтеся, що стюард сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, що намагався вибігти на поле.

Дивіться серію пенальті в матчі Італія – Іспанія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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