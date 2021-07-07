Мората встановив два рекорди Іспанії, а Італія 10-й раз вийшла до фіналу великого турніру

Підопічні Роберто Манчіні взяли реванш за поразку у вирішальному матчі Євро-2012 в Києві, а "Фурія роха" вперше програла на півфінальній стадії

/ Фото: Reuters

У ніч на середу збірна Італії обіграла іспанців у півфіналі Євро-2020, опинившись кращою в серії пенальті. При цьому статистики виявили кілька примітних фактів.

Збірна Іспанії вперше на великих турнірах – чемпіонатах Європи і світу – поступилася в півфіналі. Раніше піренейці п'ять разів грали на цій стадії і неодмінно перемагали.

Відразу два досягнення підкорилися Альваро Мораті. Форвард своїм шостим голом побив рекорд Фернандо Торреса у збірній. При цьому Альваро виявився першим іспанцем, який на "Вемблі" забивав і в формі клубу, і в формі національної команди.

Італійська команда 10-й раз дійшла до вирішального матчу Євро або "мундіалю". Більшого досягти вдавалося лише німецькій "машині".

Команда Роберто Манчіні забила 12 м'ячів, повторивши національне досягнення. Хоча б один гол у фіналі його перекриє.

При цьому відразу п'ятеро футболістів "Скуадри адзурри" забили по два м'ячі. Раніше подібне вдавалося лише Франції-2000.

Дізнайтеся, що стюард сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, що намагався вибігти на поле.

Дивіться серію пенальті в матчі Італія – Іспанія: