Хто стане другим фіналістом Євро: прогноз букмекерів

Аналітики прогнозують перемогу Англії над Данією в основний час матчу, в якому не буде забито трьох голів

Фанати збірної Англії. Їх команда - фаворит півфіналу / Фото: Reuters

Сьогодні в матчі Англія – Данія визначиться другий фіналіст Євро-2020. Переможця цього матчу вже чекає збірна Італії. Хто ж буде битися з "скуадра адзуррою" за трофей? Ось як матч бачать аналітики букмекерських контор.

Хто фаворит? Англійці. Коефіцієнти на результат матчу в основний час такі:

перемога Англії – 1.78;

нічия – 3.55;

перемога Данії – 5.60.

Котирування на вихід у фінал з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті: 1.35 Англія і 3.40 Данія.

Отже, можливість виходу англійців в фінал дорівнює 72%.

Скільки голів буде забито? З ймовірністю у 60% в основний час сьогоднішнього матчу не буде забито три голи. Коефіцієнт FAVBET на "тотал менше 2,5 голів" дорівнює 1.58, на "більше" – 2.39.

Буде додатковий час? Імовірність додаткового часу оцінюється аналітиками букмекерських контор в 28% (коефіцієнт 3.55). А от імовірність того, що переможець протистояння визначиться саме за результатами двох екстра-таймів, дорівнює всього 14% (коефіцієнт 6.50).

Буде серія пенальті? Імовірність того, що путівка у фінал чемпіонату Європи буде виписана за підсумками серії 11-метрових, становить 14% (коеффіціень 6.50).

Читайте також: Англія – Данія: де і коли дивитися півфінал Євро-2020