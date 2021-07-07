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Англія --
Данія --
7 липня 17:00 Про матч
Динамо 3
Люцерн 3
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Серветт --
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Хто стане другим фіналістом Євро: прогноз букмекерів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 липня, 20:41
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Аналітики прогнозують перемогу Англії над Данією в основний час матчу, в якому не буде забито трьох голів
Фанати збірної Англії. Їх команда - фаворит півфіналу
Фанати збірної Англії. Їх команда - фаворит півфіналу / Фото: Reuters

Сьогодні в матчі Англія – Данія визначиться другий фіналіст Євро-2020. Переможця цього матчу вже чекає збірна Італії. Хто ж буде битися з "скуадра адзуррою" за трофей? Ось як матч бачать аналітики букмекерських контор.

Хто фаворит? Англійці. Коефіцієнти на результат матчу в основний час такі:

  • перемога Англії – 1.78;
  • нічия – 3.55;
  • перемога Данії – 5.60.

Котирування на вихід у фінал з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті: 1.35 Англія і 3.40 Данія.

Отже, можливість виходу англійців в фінал дорівнює 72%.

Скільки голів буде забито? З ймовірністю у 60% в основний час сьогоднішнього матчу не буде забито три голи. Коефіцієнт FAVBET на "тотал менше 2,5 голів" дорівнює 1.58, на "більше" – 2.39.

Буде додатковий час? Імовірність додаткового часу оцінюється аналітиками букмекерських контор в 28% (коефіцієнт 3.55). А от імовірність того, що переможець протистояння визначиться саме за результатами двох екстра-таймів, дорівнює всього 14% (коефіцієнт 6.50).

Буде серія пенальті? Імовірність того, що путівка у фінал чемпіонату Європи буде виписана за підсумками серії 11-метрових, становить 14% (коеффіціень 6.50).

Читайте також: Англія – Данія: де і коли дивитися півфінал Євро-2020

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