7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
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Англия – Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 13:21
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Второй финалист чемпионата Европы определится в Лондоне в среду вечером. Начнется поединок на знаменитом стадионе "Уэмбли" в 22:00 по Киеву
Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

На футбольном первенстве континента осталось провести всего два матча. На нашем сайте ведется онлайн-трансляция Англия – Дания. Сегодня станет известен соперник сборной Италии, которая в ночь на среду в серии пенальти одолела испанцев.

На украинском телевидении второй полуфинал покажут одновременно на трех каналах: на двух спортивных – "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на общенациональном – "Украина". Начнется прямой эфир с лондонского стадиона в 21:50. Перед этим эксперты обсудят события в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите безумные эмоции капитана сборной Италии перед серией пенальти.

В четверг матч Англия – Дания четыре раза покажут в повторе: в 7:10 и в 19:10 – на канале "Футбол 2", в 11:40 – на "Футбол 1", в 22:15 – на "Футбол 3".

Читайте также: Мората установил два рекорда Испании, а Италия 10-й раз вышла в финал.

Вспомним, как команда Дании разгромила россиян и вышла в 1/8 финала:

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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