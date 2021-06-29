Команда Беленюка записала эмоциональное видео в поддержку команды Шевченко

Сборная Украины по борьбе пожелала украинским футболистам победы над командой Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы

Борцы во главе с Беленюком поддержали футболистов

Сегодня очень важный день для Украины на Евро-2020. Поединок 1/8 финала против Швеции. Игра начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция.

Поддержать наших футболистов решили борцы. Чемпион мира и призер Олимпийских игр Жан Беленюк собрал спортсменов в зале и вместе они пожелали победы Украине над Швецией.

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В общем, вся страна ждет матч Украина – Швеция, который пройдет сегодня в Глазго. Мы тоже ждали, но не дождались – и заглянули в будущее, используя аналитику экспертов "Спорт Сегодня". Смотрите наш альтернативный матч 1/8 финала Евро-2020.