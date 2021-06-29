Команда Беленюк записала емоційне відео в підтримку команди Шевченка

Збірна України по боротьбі побажала українським футболістам перемоги над командою Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Борці на чолі з Беленюком підтримали футболістів

Сьогодні дуже важливий день для України на Євро-2020. Поєдинок 1/8 фіналу проти Швеції. Гра розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Швеція.

Підтримати наших футболістів вирішили борці. Чемпіон світу і призер Олімпійських ігор Жан Беленюк зібрав спортсменів в залі і разом вони побажали перемоги Україні над Швецією.

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Загалом, вся країна чекає матч Україна – Швеція, який пройде сьогодні в Глазго. Ми теж чекали, але не дочекалися – і заглянули в майбутнє, використовуючи аналітику експертів "Спорт Сегодня". Дивіться наш альтернативний матч 1/8 фіналу Євро-2020.