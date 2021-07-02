2 июля 19:00
Швейцария 1
Испания 1
2 июля 22:00
Бельгия 1
Италия 2
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал, впервые на Евро пропустив гол

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
2 июля, 23:56
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Все три мяча в зрелищной дуэли в Германии забили в первом тайме. "Скуадра адзурра" пропустила первый мяч за пять матчей – от интериста Лукаку
Бельгия - Италия, де Брюйне и Верратти
Бельгия - Италия, де Брюйне и Верратти / Фото: Reuters

Самая интригующая пара 1/4 финала чемпионата Европы сошлась в столице Баварии – Мюнхене. На нашем сайте была организована онлайн-трансляция Бельгия – Италия.

До перерыва мяч четыре раз влетал в сетку, но один раз судьи гол "Скуадры адзурры" не засчитали. На 13-й минуте защитник Леонардо Бонуччи занес мяч в ворота, но словенец Славко Винчич с помощью VAR отменил взятие. Зато когда на 31-й минуте полузащитник Интера Николо Барелла развернулся в штрафной и пробил под штангу, Тибо Куртуа не смог выручить.

На 44-й минуте Лоренцо Инсинье из Наполи эффектно удвоил преимущество команды Роберто Манчини. Однако бельгийцы успели отыграть один мяч в добавленное время – 1:2. Молодой Жереми Докю убежал от Джованни ди Лоренцо, а итальянец его толкнул – пенальти! Форвард Интера Ромелу Лукаку с "точки" не промахнулся. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

Кстати, мы уже ведем Украина – Англия онлайн.

Как ни удивительно, но во втором тайме соперники так ни разу и не огорчили друг друга. Хотя игру скучной никак не назовешь. К неприятностям апеннинцев добавились травма мышцы шустрого Леонардо Спинаццолы, которого на 80-й минуте унесли на носилках. Как Кевин де Брюйне и его партнеры ни старались, итальянцы выстояли и вышли в полуфинал, где сыграют с испанцами.

Напомним, в субботу встречаются Дания – Чехия, Украина – Англия.

Смотрите яркие фото фанатов матча Швейцария – Испания.

Вашему вниманию – обзор первого поединка 1/4 финала Испания – Швейцария:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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