Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал, впервые на Евро пропустив гол

Все три мяча в зрелищной дуэли в Германии забили в первом тайме. "Скуадра адзурра" пропустила первый мяч за пять матчей – от интериста Лукаку

Бельгия - Италия, де Брюйне и Верратти / Фото: Reuters

Самая интригующая пара 1/4 финала чемпионата Европы сошлась в столице Баварии – Мюнхене. На нашем сайте была организована онлайн-трансляция Бельгия – Италия.

До перерыва мяч четыре раз влетал в сетку, но один раз судьи гол "Скуадры адзурры" не засчитали. На 13-й минуте защитник Леонардо Бонуччи занес мяч в ворота, но словенец Славко Винчич с помощью VAR отменил взятие. Зато когда на 31-й минуте полузащитник Интера Николо Барелла развернулся в штрафной и пробил под штангу, Тибо Куртуа не смог выручить.

На 44-й минуте Лоренцо Инсинье из Наполи эффектно удвоил преимущество команды Роберто Манчини. Однако бельгийцы успели отыграть один мяч в добавленное время – 1:2. Молодой Жереми Докю убежал от Джованни ди Лоренцо, а итальянец его толкнул – пенальти! Форвард Интера Ромелу Лукаку с "точки" не промахнулся. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

Кстати, мы уже ведем Украина – Англия онлайн.

Как ни удивительно, но во втором тайме соперники так ни разу и не огорчили друг друга. Хотя игру скучной никак не назовешь. К неприятностям апеннинцев добавились травма мышцы шустрого Леонардо Спинаццолы, которого на 80-й минуте унесли на носилках. Как Кевин де Брюйне и его партнеры ни старались, итальянцы выстояли и вышли в полуфинал, где сыграют с испанцами.

Напомним, в субботу встречаются Дания – Чехия, Украина – Англия.

Смотрите яркие фото фанатов матча Швейцария – Испания.

Вашему вниманию – обзор первого поединка 1/4 финала Испания – Швейцария: