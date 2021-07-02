2 липня 19:00
Швейцарія 1
Іспанія 1
2 липня 22:00
Бельгія 1
Італія 2
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
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Італія обіграла Бельгію і вийшла в півфінал, вперше на Євро пропустивши гол

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 23:56
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Всі три м'ячі у видовищній дуелі в Німеччині забили в першому таймі. "Скуадра адзурра" пропустила перший м'яч за п'ять матчів – від інтерісти Лукаку
/ Фото: Reuters

Найбільш інтригуюча кілька 1/4 фіналу чемпіонату Європи зійшлася в столиці Баварії – Мюнхені. На нашому сайті була організована онлайн-трансляція Бельгія – Італія.

До перерви м'яч чотири рази влітав у сітку, але один раз судді гол "Скуадри адзурри" не зарахували. На 13-й хвилині захисник Леонардо Бонуччі заніс м'яч у ворота, але словенець Славко Винчич за допомогою VAR відмінив взяття. Зате коли на 31-й хвилині півзахисник Інтера Ніколо Барелла розвернувся в штрафній і пробив під штангу, Тібо Куртуа не зміг виручити.

На 44-й хвилині Лоренцо Інсіньє з Наполі ефектно подвоїв перевагу команди Роберто Манчіні. Однак бельгійці встигли відіграти один м'яч в доданий час – 1:2. Молодий Жеремі Докю втік від Джованні ді Лоренцо, а італієць його штовхнув – пенальті! Форвард Інтера Ромелу Лукаку з "точки" не схибив. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

До речі, ми вже ведемо Україна – Англія онлайн.

Як не дивно, але в другому таймі суперники так жодного разу і не засмутили друг одного. Хоча гру нудною ніяк не назвеш. До неприємностей апеннінців додалися травма м'яза спритного Леонардо Спінаццоли, якого на 80-й хвилині забрали на носилках. Як Кевін де Брюйне і його партнери не старалися, італійці вистояли і вийшли до півфіналу, де зіграють з іспанцями.

Нагадаємо, в суботу зустрічаються Данія – Чехія, Україна – Англія.

Дивіться яскраві фото фанатів матчу Швейцарія – Іспанія.

До вашої уваги – огляд першого поєдинку 1/4 фіналу Іспанія – Швейцарія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
1:1 (120+’)
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1:2 (90+7’)
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Субота, 3 липня
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