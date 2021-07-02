Італія обіграла Бельгію і вийшла в півфінал, вперше на Євро пропустивши гол

Всі три м'ячі у видовищній дуелі в Німеччині забили в першому таймі. "Скуадра адзурра" пропустила перший м'яч за п'ять матчів – від інтерісти Лукаку

/ Фото: Reuters

Найбільш інтригуюча кілька 1/4 фіналу чемпіонату Європи зійшлася в столиці Баварії – Мюнхені. На нашому сайті була організована онлайн-трансляція Бельгія – Італія.

До перерви м'яч чотири рази влітав у сітку, але один раз судді гол "Скуадри адзурри" не зарахували. На 13-й хвилині захисник Леонардо Бонуччі заніс м'яч у ворота, але словенець Славко Винчич за допомогою VAR відмінив взяття. Зате коли на 31-й хвилині півзахисник Інтера Ніколо Барелла розвернувся в штрафній і пробив під штангу, Тібо Куртуа не зміг виручити.

На 44-й хвилині Лоренцо Інсіньє з Наполі ефектно подвоїв перевагу команди Роберто Манчіні. Однак бельгійці встигли відіграти один м'яч в доданий час – 1:2. Молодий Жеремі Докю втік від Джованні ді Лоренцо, а італієць його штовхнув – пенальті! Форвард Інтера Ромелу Лукаку з "точки" не схибив. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

До речі, ми вже ведемо Україна – Англія онлайн.

Як не дивно, але в другому таймі суперники так жодного разу і не засмутили друг одного. Хоча гру нудною ніяк не назвеш. До неприємностей апеннінців додалися травма м'яза спритного Леонардо Спінаццоли, якого на 80-й хвилині забрали на носилках. Як Кевін де Брюйне і його партнери не старалися, італійці вистояли і вийшли до півфіналу, де зіграють з іспанцями.

Нагадаємо, в суботу зустрічаються Данія – Чехія, Україна – Англія.

Дивіться яскраві фото фанатів матчу Швейцарія – Іспанія.

До вашої уваги – огляд першого поєдинку 1/4 фіналу Іспанія – Швейцарія: