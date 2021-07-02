Фартовый не помог: яркие фото фанатов матча Швейцария – Испания на Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 и стала первым полуфиналистом турнира. Впрочем, как и в предыдущем поединке, решить судьбу встречи в основное время "Фурии Роха" не удалось. Видео голов и обзор матча Швейцария – Испания есть на нашем сайте.
На трибунах стадиона можно было увидеть больше болельщиков из Швейцарии. Приехал поболеть и фанат, ставший знаменитым после матча с французами. Тогда кадры с его эмоциями облетели весь мир.
Швейцарское телевидение нашло Луку Лаутенбаха и подарило ему бесплатный билет на четвертьфинальный матч, а также ему вручили путевку для отпуска в любе место, куда он пожелает.
Также мы писали, что жены футболистов сборной Украины прорвались в Рим. Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать.