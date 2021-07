Бельгия – Италия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Сегодня в Мюнхене определится полуфиналист Евро-2020. На шаг ближе к трофею станет кто-то из пары Бельгия – Италия. Матч начнется в 22:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция четвертьфинального поединка с видео, фото и комментариями.

Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию, благодаря шикарному голу Торгана Азара.

Команда Италии лишь в дополнительное время сумела выиграть у Австрии.

Ориентировочные составы по версии УЕФА

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье, Мартинес, Лукаку, Карраско.

You okay, Dedryck? #DEVILTIME#EURO2020



Find out who won the #BinChallengehttps://t.co/hE28XOFNYVpic.twitter.com/sUrovymF6A