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16 июня 19:00
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Украина --
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Швеция --
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18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Испания – Швеция: видео лучших моментов матча Евро в группе Е

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 23:16
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Поединок команд в жаркой Севилье завершает программу понедельник на чемпионате Европы
Испания - Швеция, Альваро Мората
Испания - Швеция, Альваро Мората / Фото: Reuters

В первый день недели в программе Евро значатся три матча. Центральный из них принял стадион в Севилье, которая заменила Бильбао среди городов-хозяев турнира. На нашем сайте стартовал онлайн Испания – Швеция.

Первый тайм прошел при тотальном преимуществе подопечных Луиса Энрике, которые владели мячом около 80% времени. На острие атак испанцев действовал Альваро Мората, но ему никак не удавалось огорчить Робина Ульсена.

При этом самый реальный шанс отличиться имели шведы. 21-летний форвард Реала Сосьедад Александр Исак убежал к воротам соперника, после его удара мяч попал в ногу Маркоса Льоренте, в штангу и прилетел в руки Унаю Симону. Фантастика! Смотрите самое интересное в первой половине:

После перерыва испанцы продолжили давить, но снова едва не пропустили. Исак разобрался с тремя защитниками хозяев, сделал прострел, но Маркус Берг из Краснодара с нескольких метров промазал.

Смотрите на мисс сборной Швеции: супруга Экдаля мечтает о карьере дизайнера.

Вспомним, как испанцы разминались на литовцах перед чемпионатом Европы:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
1:2
Видео О матче
0:0 (91’)
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 16 июня
16:00
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