Испания – Швеция: видео лучших моментов матча Евро в группе Е

Поединок команд в жаркой Севилье завершает программу понедельник на чемпионате Европы

Испания - Швеция, Альваро Мората / Фото: Reuters

В первый день недели в программе Евро значатся три матча. Центральный из них принял стадион в Севилье, которая заменила Бильбао среди городов-хозяев турнира. На нашем сайте стартовал онлайн Испания – Швеция.

Первый тайм прошел при тотальном преимуществе подопечных Луиса Энрике, которые владели мячом около 80% времени. На острие атак испанцев действовал Альваро Мората, но ему никак не удавалось огорчить Робина Ульсена.

При этом самый реальный шанс отличиться имели шведы. 21-летний форвард Реала Сосьедад Александр Исак убежал к воротам соперника, после его удара мяч попал в ногу Маркоса Льоренте, в штангу и прилетел в руки Унаю Симону. Фантастика! Смотрите самое интересное в первой половине:

После перерыва испанцы продолжили давить, но снова едва не пропустили. Исак разобрался с тремя защитниками хозяев, сделал прострел, но Маркус Берг из Краснодара с нескольких метров промазал.

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Вспомним, как испанцы разминались на литовцах перед чемпионатом Европы: