Іспанія – Швеція: відео найкращих моментів сенсаційної нічиєї на Євро в групі Е

Поєдинок команд в жаркій Севільї завершив програму понеділка. Одні з фаворитів чемпіонату Європи не впоралися з гостями і ледь не пропустили

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У перший день тижня в програмі Євро значилися три матчі. Центральний з них прийняв стадіон в Севільї, яка замінила Більбао серед міст-господарів турніру. На нашому сайті провели онлайн Іспанія – Швеція.

Перший тайм пройшов за тотальної переваги підопічних Луїса Енріке, які володіли м'ячем близько 80% часу. На вістрі атак іспанців діяв Альваро Мората, але йому ніяк не вдавалося засмутити Робіна Ульсена.

При цьому найреальніший шанс відзначитися мали шведи. 21-річний форвард Реала Сосьєдад Александр Ісак втік до воріт суперника, після його удару м'яч влучив у ногу Маркоса Льоренте, в штангу і прилетів в руки Унаю Симону. Фантастика! Дивіться найцікавіше в першій половині:

Після перерви іспанці продовжили тиснути, але знову ледь не пропустили. Ісак розібрався з трьома захисниками господарів, зробив простріл, але Маркус Берг з Краснодара з декількох метрів не влучив у ціль. У кінцівці вже пощастило скандинавам, яких рятували голкіпер і удача – 0:0 . Дивіться огляд всього матчу.

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Згадаймо, як іспанці розминалися на литовцях перед чемпіонатом Європи: