11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Мисс сборной Швеции: супруга Экдаля мечтает о карьере дизайнера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 18:43
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Камилла Сйондаль-Эссен сейчас находится в декретном отпуске и учится на графического дизайнера
Камилла Сйондаль-Эссен - жена Альбина Экдаля
Камилла Сйондаль-Эссен - жена Альбина Экдаля

В 17 лет Альбин Экдаль произвел такое впечатление на скаутов Ювентуса, что с парнем вскоре подписали контракт. Оказалось, поспешили. За "Старую Синьору" он провел всего три игры. Потом были аренды, небольшой вояж в Гамбург и длительный контракт с Сампдорией.

Экдаль одним из первых заболел коронавирусом, когда волна COVID-19 накрыла Италию прошлой весной. К счастью, успел до этого отправить семью в Швецию. Альбин уже давно женился на Камилле Сйондаль-Эссен. У пары подрастает дочка Альма, которой два с половиной года. Камилла сейчас в декретном отпуске. Но не только занимается ребенком, а еще и учится на графического дизайнера.

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