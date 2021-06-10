Міс збірної Швеції: дружина Екдаля мріє про кар'єру дизайнера

Камілла Сйондаль-Ессен зараз знаходиться у декретній відпустці і вчиться на графічного дизайнера

Камілла Сйондаль-Ессен - дружина Альбіна Екдаля

У 17 років Альбін Екдаль справив таке враження на скаутів Ювентуса, що з хлопцем незабаром підписали контракт. Виявилося, поспішили. За "Стару Синьйору" він провів всього три гри. Потім були оренди, невеликий вояж в Гамбург і тривалий контракт з Сампдорією.

Екдаль одним з перших захворів на коронавірус, коли хвиля COVID-19 накрила Італію минулої весни. На щастя, встиг до цього відправити сім'ю до Швеції. Альбін вже давно одружився з Каміллою Сйондаль-Ессен. У пари підростає дочка Альма, якій два з половиною роки. Камілла зараз у декретній відпустці. Але не тільки займається дитиною, а ще й вчиться на графічного дизайнера.