Заграница помогла! Впечатления и эмоции от тура по городам Евро-2020

Корреспондент Спорт Сегодня делится впечатлениями от Евро 2020 и размышляет о перспективах сборной Украины

Эмоции группового этапа Евро-2020 от нашего корреспондента, совершившего настоящее турне по Европе

Что не говори – знатно подсобили нам братья-славяне! И стартовавшая в чемпионате Европы "на ура" Словакия, и так и не сумевшие найти себя поляки во главе с суперзвездой Робертом Левандовски покидают турнир, уступая дорогу сборной Украины – мы вышли в плей-офф.

Игру Швеция – Польша мне довелось посмотреть как раз на... польской территории – волей судьбы неожиданно заглянул не денек в город Быдгощ. Приехал сюда буквально за полчаса до начала матча. На улице – минимум прохожих, а от тех, кого встретил, доносилось лишь озабоченное: "Начинается! Давай скорее! Очень важно! Бежим! Нужно успеть!"

Фанаты сборной Польши на Евро-2020 / Фото: Reuters

Вот и я тоже вовремя добрался до телеэкрана. Снаружи время от времени доносились истошные вопли: от бессилия и разочарования – когда забивал Форсберг, негодования – после оффсайда и отмененного гола Сверчока, неимоверного восторга – когда делал свое дело почти совершивший чудо Левандовски, от опустошенности – когда поставил финальную точку полузащитник "Краснодара" Виктор Классон. "Репрезентация" в итоге уступила шведам.

Евро-2020. Польша проиграла Швеции 2:3 и вылетела из турнира / Фото: Reuters

И теперь нам играть в 1/8 как раз с этими скандинавами – а они отнюдь не слабее австрийцев...

Еще в понедельник я бродил по центру Копенгагена в поисках телевизионной трансляции из Бухареста. "Красно-белые" – поклонники сборной Дании, казалось, заполонили все пространство.

Копенгаген. Болельщики сборной Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

Почти шестнадцать лет назад, в начале сентября 2005-го, вдвоем с моим восьмилетним сыном, мы гуляли по этим самым улицам, разучивая:

"Ще не вмерли України, i слава, i воля,.."

А вечером, с ничьи на "Паркен", команда Олега Блохина стартовала в квалификации, добравшись следующим летом до "заоблачного" четвертьфинала чемпионата мира. Времена массовых выездов украинских болельщиков еще не наступили, и мы сидели в центральном секторе, среди веселых, доброжелательных датчан. Кричали и прыгали от радости, когда наш Андрей Гусин (Царствие ему Небесное!) сравнял счет. И потом, счастливые и гордые, апплодируя, под завистливые взгляды местных, за мгновения до финального свистка мы вышли с трибуны, а пару минут спустя уже неслись на "велотакси", утешая расстроенного результатом "рикшу", мол, не переживайте, выйдем на ЧМ 2006 вместе...

Почему-то очень захотелось вернуться в волшебный город, где окаменевшая Русалочка все еще ждет своего принца. Поводом послужил Евро-2020, встреча Дания – Россия. Но проходивший в тот же день другом конце Европы решающий матч сборной Украины с австрийцами, где на кону стоял выход из группы, посмотреть, конечно же, очень хотелось. Задача оказалась непростой.

Болельщики сборной Дании на Евро-2020

Как сговорившись, во всех барах столицы Дании почему-то показывали ничего не значащую с турнирной точки зрения параллельную игру Голландия – Северная Македония. Позже, когда эмоции улеглись, пришло осознание факта – а ведь правильный выбор сделало датское телевидение! Местные фанаты, разминаясь и заправляясь пивом в предверии своего собственного праздника футбола, с удовольствием наслаждались залихватской игрой подопечных Франка де Бура, восхищались творениям Мемфиса Депая и Джорджиньо Вейналдума, провожали апплодисментами уходящего на пенсию Пандева.

Евро-2020. Нидерланды – Северная Македония – 3:1 / Фото: Reuters

А меня, предварительно проверив на входе наличие результата свежего теста на ковид (теперь такое правило действует во всех питейных и не только заведениях Копенгагена, и я видел в центре буквально километровую очередь желающих бесплатно протестироваться – зато других ограничений нет!), отправили в дальний угол бара (и на том спасибо!), где на маленьком экране без звука можно было посмотреть другой, удручающий футбол – за который было стыдно.

Евро-2020. Украина – Австрия – 0:1 / Фото: Reuters

Крамольная мысль – "Как повезло, что я сейчас не в Бухаресте!" – посещала меня не раз. Игру прекрасно можно описать языком арифметики – данные, продемонстрированные режиссером в середине второго тайма, были весьма красноречивы. 17 ударов по нашим воротам нанесли австрийцы, и только трижды били по воротам украинцы (итоговый счет по ударам – 5:18).

Статистика матча Украина – Австрия на Евро-2020

Четвертой стала перспективная, но неудачная попытка Яремчука. Все, занавес! Позорище... К проходившим в режиме онлайн послематчевым пресс-конференциям пришлось подключаться по-походному, по дороге на стадион, выбирая удобную скамейку то на берегу попавшегося на пути чудесного водоема, а то и на беспризорной... автобусной остановке.

Несмотря на необъяснимые помехи (ох уж этот копенгагенский мобильный интернет!), спросил наставника австрийцев Франко Фоду: "Эти цифры, 17:3. Каким образом вы смогли нейтрализовать атакующие действия украинцев?" И ответ тренера – конкретный, четкий, простой – буквально расставивший все точки над "i":

"Мы хорошо изучили соперника. Полностью выключили из игры, оставили без мяча Ярмоленко, Малиновского и Зинченко. Поэтому – заслуженно победили".

Тренер сборной Австрии Франко Фода / Фото: Reuters

Каково! Пускай крепкий, но – "середнячок", не более, сколоченный из атлетичных, обученных, но большей частью довольно посредственных футболистов, выступающих в клубах немецкой Бундеслиги, за счет слаженных действий и интенсивного прессинга просто выключил из игры лидеров сборной Украины. И все – этого оказалось достаточно. К сожалению...

Сборная Австрии после победы над Украиной / Фото: Reuters

К Шевченко были вопросы. Небольшой монолог корреспондента Спорт Сегодня перегруженная сеть интернета вновь полностью донести до адресата не смогла, поэтому воспроизведу его здесь дословно:

"Андрей Николаевич, сегодняшний результат можно объяснить нежеланием встречаться с итальянцами в первом раунде плей-офф? Это, конечно, шутка. Но, если серьезно, ведь сборную Австрии никак нельзя причислить к фаворитам турнира. Как же получилось, что австрийцы нанесли 17 ударов по нашим воротам, а мы – всего три? Если сборной Украины все же удастся выйти в 1/8 – что мы там будем делать?"

Шевченко ответил со всей откровенностью, за что ему огромное спасибо.

"К третьему матчу на турнире команда была не готова." "Подсели физически." "Совершали ошибки." "Провели очень плохой матч." "Малиновский выпал из игры." "С такой игрой в 1/8 нам делать нечего..." Однако...

Андрей Шевченко во время матча Украина – Австрия / Фото: Reuters

А потом был матч Дания – Россия. Команда Черчесова, действуя поначалу с претензией на солидность, в конце-концов рассыпалась, допустила массу ошибок, пропустила четыре, вылетела...

Евро-2020. Россия – Дания – 1:4 / Фото: Reuters

В предверии этого поединка вспоминалась другая встреча, проведенная на этом же стадионе ровно 36 лет назад: Дания – СССР – 4:2. Квалификация к мексиканскому Мундиалю 1986. Наши – еще под руководством Эдуарда Малофеева. В составе – Демьяненко, Протасов (совсем недавно видел их в Амстердаме!)...

... Литовченко, Балтача. Если не ошибаюсь, этот матч стал дебютным в сборной для будущего обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова, вызванного из "Динамо".

Какие имена! А противостояли им мощнейшие датчане – с идеальной атакой в лице Микаэля Лаудрупа и Пребена Элькьера. Разговорился с волонтером Томом. Оказалось – в 85-м он был на стадоне! Говорит – ту игру считают лучшим матчем сборной Дании всех времен! Вроде бы и сегодняшний счет – похож, но нынешнюю сборную России и близко нельзя ставить рядом с той сборной СССР!

Том Сиверт на матче Россия – Дания (1:4)

А какие великолепные голы забили тогда Протасов и Гоцманов! Да что тут говорить... Том предался воспоминаниям, и тут выяснилось, что в 1982-м (тогда ему было 17) в составе молодежной туристической группы он побывал в Советском Союзе. Москва, Ленинград, Тбилиси! Мелькали живые картинки, его глаза горели, наворачивались слезы ностальгии. Тому так захотелось вернуться в то далекое чудесное время...

Красно-борзые датские фанаты, тем временем, упражнялись в национальном виде спорта, забрасывая ложу прессы... пластмассовыми стаканчиками с остатками пива!

Болельщики сборной Дании бросают стаканчики с пивом на стадионе Евро-2020 / Фото: Reuters

В пивной пене купались столы для журналистов, оборудование, да и коллеги. Немного досталось и вашему корреспонденту. Волонтеры лишь разводили руками, и, спрятавшись под капюшонами, бегали с рулонами туалетной бумаги, пытаясь свести к минимуму ущерб, причиненный искусственным "наводнением".

От протянутого куска бумаги я отказался, и, встав во весь рост, продолжал наблюдать за игрой, время от времени отводя взгляд от поля и строго поглядывая на беснующуюся толпу. Даже в шутку замахнулся в ответ бутылкой минералки, но бросать, конечно, не стал – пускай веселятся ребята!

Болельщики сборной Дании с пивом на Евро-2020 / Фото: Reuters

У них ведь совсем недавно чуть не произошло несчастье, когда на старте турнира с поля унесли почти бездыханного Кристиана Эриксена. Хорошо, что обошлось. Датчанам очень нужны были эти эмоции, этот успех – в последний момент они сумели подняться на второе место в группе.

Сборная Дании пробилась в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

Матч давно закончился, уже было далеко за полночь, а фанаты, гроздьями облепив какой-то то ли монумент, то ли фонтан, продолжали отмечать победу – пиво лилось рекой. А вот болельщиков российской сборной в Копенгагене было не много – как известно, датское правительство в связи с пандемией коронавируса приняло решение не пускать в страну граждан России (да и некоторых других государств тоже).

Кому-то из них все же правдами и неправдами удалось попасть в Копенгаген. Пообщался с российскими бизнесменами, добиравшимися поездом из немецкого Гамбурга, а в отеле, за завтраком – с семейной парой из Москвы, путешествующей по матчам Евро. На мой вопрос, будут ли они поддерживать сборную Украины, все без раздумий и без исключений, ответили положительно:

"Да, конечно! Так и напишите!"

Уступив Дании, сборная России не смогла помочь Украине остаться на Евро, но в группе "B" выручила Бельгия, обыграв финнов. В последний день группового этапа Испания отправила домой, разгромив не по-детски, Словакию. Итого в подгруппах определились два "бронзовых призера", выступившие хуже, чем Украина.

Сетка плей-офф Евро-2020

Не пожелала попасть в их число Хорватия – хотя была весьма вероятным претендентом – не оставив шансов шотландцам в Глазго. А теперь сражаться в столице Шотландии предстоит сборной Украины.

За нас – два лишних дня отдыха по сравнению со шведами (хочется верить, что за неделю нашим футболистам удастся набрать нужные физические кондиции, на отсутствие которых сетовал Андрей Шевченко).

За нас – поддержка многочисленной украинской диаспоры в Великобритании.

В конце-концов, за нас – статистика, сборную Швеции на Евро (домашнем, в 2012-м) мы побеждали. Худший матч на турнире у сборной Украины уже позади. Будем надеяться на лучшее!