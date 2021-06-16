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20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
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Финляндия --
Бельгия --
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Футболиста России унесли с поля на носилках во время Евро-2020. Он не смог встать на ноги

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 17:19
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Защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес неудачно приземлился на спину в матче второго тура с Финляндией на стадионе в Санкт-Петербурге
Марио Фернандес покинул поле на носилках
Марио Фернандес покинул поле на носилках / Фото: Reuters

На чемпионате Европы-2020 только стартовал второй тур, а травмы продолжают настигать игроков. Так, уже в середине первого тайма против Финляндии вынужден был сделать первую замену главный тренер сборной России Черчесов. Онлайн Финляндия – Россия идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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После атаки России на 22-й минуте защитник ЦСКА Марио Фернандес неудачно приземлился на спину. Натурализованный бразилец не смог подняться с газона, и на поле тут же выбежали медики, которые унесли футболиста с поля на носилках на 25-й минуте. Вместо 30-летнего Фернандеса вышел Вячеслав Караваев.



Фото Reuters

Как стало известно позже, у Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Напомним, что на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу России. Несмотря на несколько неплохих моментов в атаке у Финляндии, уже в добавленное к первому тайму время хозяев выручило индивидуальное мастерство игрока Аталанты Алексея Миранчука.

Смотрите видео гола и обзор матча Финляндия – Россия на Евро-2020.

Напомним, что в первом туре Евро-2020 Россия в первом туре была разбита Бельгией 0:3, показав очень бледную игру.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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