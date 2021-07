Это было страшно! Отец защитника сборной Англии пострадал во время финала Евро-2020

У отца защитника сборной Англии и Манчестер Юнайтед Гарри Магуайра подозрение на перелом ребер после посещения финала чемпионата Европы на "Уэмбли". Магуайр-старший пострадал из-за толпы безбилетников, которые пытались штурмовать стадион. Напомним, что в финале сборная Англии проиграла Италии.

"Мой отец был в давке. Это было страшно – он сказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытал это на футбольном матче. Надеюсь, мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы этого больше не повторилось.

Я видел много видео и разговаривал с папой и моей семьей. Больше всего пострадали мой отец и агент. Отцу было трудно дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум – он справился.

Папа всегда будет поддерживать меня и ходить на игры, но он будет немного лучше осведомлен обо всем, что происходит вокруг", – заявил Магуайр.

Ранее мы писали, что болельщики Англии буянили на "Уэмбли", они избивали фанатов ногами в коридорах стадиона.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe