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Це було страшно! Батько захисника збірної Англії постраждав під час фіналу Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 липня, 10:43
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Гаррі Магуайр розповів, що у його батька підозра на перелом ребер після відвідин "Вемблі". Магуайр-старший постраждав через натовп безбілетників, які штурмували стадіон
Гравець збірної Англії Гаррі Магуайр з батьком
Гравець збірної Англії Гаррі Магуайр з батьком

У батька захисника збірної Англії і Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайра підозра на перелом ребер після відвідування фіналу чемпіонату Європи на "Вемблі". Магуайр-старший постраждав через натовп безбілетників, які намагалися штурмувати стадіон. Нагадаємо, що в фіналі збірна Англії програла Італії.

"Мій батько був в тисняві. Це було страшно – він сказав, що злякався, і я не хочу, щоб хтось відчув це на футбольному матчі. Сподіваюся, ми зможемо отримати з цього урок і зробити так, щоб цього більше не повторилося.

Я бачив багато відео і розмовляв з татом і моєю родиною. Найбільше постраждали мій батько і агент. Батькові було важко дихати через пошкодження ребер, але він не з тих, хто піднімає шум – він впорався.

Батько завжди буде підтримувати мене і ходити на ігри, але він буде трохи краще обізнаний про все, що відбувається навколо", – заявив Магуайр.

Раніше ми писали, що вболівальники Англії буянили на "Вемблі", вони били фанатів ногами в коридорах стадіону.

Дивіться огляд фіналу Євро-2020:

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