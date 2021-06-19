19 июня 16:00
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Еще одному игроку стало плохо во время матча Евро-2020: СМИ пишут о тепловом ударе

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 17:49
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Капитан сборной Венгрии Адам Салаи покинул поле в матче против Франции уже в первом тайме. Игроку стало плохо, поэтому тренерский штаб не стал рисковать здоровьем футболиста
Адам Салаи не смог доиграть матч против Франции
Адам Салаи не смог доиграть матч против Франции / Фото: Getty Images

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи не смог продолжить матч против Франции во втором туре Евро-2020. Игроку стало плохо на 23-й минуте встречи, он лег на газон и ждал помощи медиков. Онлайн матча Венгрия – Франция есть на нашем сайте.

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После помощи медиков Салаи медленно поднялся на ноги и ушел с поля. Его сразу же заменили на Неманью Николича.

Зарубежные СМИ сразу же сообщили, что Салаи получил тепловой удар. Это и не удивительно, учитывая, что команды играют в Будапеште при +28 градусов Цельсия.

Немного позже официальный аккаунт венгерской ассоциации сообщил некоторые подробности инцидента. По их версии, игрок просто получил болезненный удар по голове.

"Адам Салаи получил удар по голове, от которого у него закружилась голова, поэтому Марко Росси вынужден был заменить его. Дальнейшие подробности ожидаются после проведения медобследования", – говорится в Twitter.

Смотрите, как Венгрия и Франция обменялись голами:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1 (90+4’)
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19:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
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