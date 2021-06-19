Ще одному гравцеві стало погано під час матчу Євро-2020: ЗМІ пишуть про тепловий удар

Капітан збірної Угорщини Адам Салаї покинув поле в матчі проти Франції вже в першому таймі. Гравцеві стало погано, тому тренерський штаб не став ризикувати здоров'ям футболіста

Адам Салаї не зміг дограти матч против Франції / Фото: Getty Images

Капітан збірної Угорщини Адам Салаї не зміг продовжити матч проти Франції у другому турі Євро-2020. Гравцеві стало погано на 23-й хвилині зустрічі, він ліг на газон і чекав допомоги медиків. Онлайн матчу Угорщина – Франція є на нашому сайті.

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Після допомоги медиків Салаї повільно піднявся на ноги і пішов з поля. Його відразу ж замінили на Неманью Ніколіча.

Зарубіжні ЗМІ відразу ж повідомили, що Салаї отримав тепловий удар. Це й не дивно, враховуючи, що команди грають в Будапешті при +28 градусів Цельсія.

Трохи пізніше офіційний акаунт угорської асоціації повідомив деякі подробиці інциденту. За їхньою версією, гравець просто отримав сильний удар по голові.

"Адам Салаї отримав удар по голові, від якого у нього закрутилася голова, тому Марко Россі змушений був замінити його. Подальші подробиці очікуються після проведення медобстеження", – йдеться в Twitter.

Дивіться, як Угорщина і Франція обмінялися голами: