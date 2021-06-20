Экс-тренер Динамо будет болеть за Россию, если она встретится с Украиной на Евро

Юрий Семин следит за матчами сборной Украины на Евро-2020 и хотел бы увидеть поединок украинцев против России. В этом случае он поддерживал бы российскую команду

Семин будет болеть за сборную России, если она встретится с Украиной / Фото: Reuters

Бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин признался, что хотел бы увидеть на Евро-2020 матч между сборными Украины и России. Ранее мы писали, что Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере: все условия и расклады.

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"Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли", – считает Семин.

Также российский специалист рассказал, что следит за играми сборной Украины, в составе которой выступают игроки, которых он тренировал в Киеве.

"Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще в его бытность выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер. Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском Динамо. Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан. Но, конечно, если Украина сыграет с Россией, буду болеть за наших. На что украинцы могут претендовать? Сегодня давайте говорить – на выход из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника", – добавил Семин в интервью СЭ.

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