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Швейцария --
Турция --
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Италия --
Уэльс --
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Украина --
Австрия --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
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Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Португалия --
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Евро-2020

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Экс-тренер Динамо будет болеть за Россию, если она встретится с Украиной на Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 14:07
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Юрий Семин следит за матчами сборной Украины на Евро-2020 и хотел бы увидеть поединок украинцев против России. В этом случае он поддерживал бы российскую команду
Семин будет болеть за сборную России, если она встретится с Украиной
Семин будет болеть за сборную России, если она встретится с Украиной / Фото: Reuters

Бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин признался, что хотел бы увидеть на Евро-2020 матч между сборными Украины и России. Ранее мы писали, что Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере: все условия и расклады.

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"Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли", – считает Семин.

Также российский специалист рассказал, что следит за играми сборной Украины, в составе которой выступают игроки, которых он тренировал в Киеве.

"Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще в его бытность выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер.

Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском Динамо. Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан. Но, конечно, если Украина сыграет с Россией, буду болеть за наших. На что украинцы могут претендовать? Сегодня давайте говорить – на выход из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника", – добавил Семин в интервью СЭ.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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