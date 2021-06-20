20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Екстренер Динамо вболіватиме за Росію, якщо вона зустрінеться з Україною на Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 14:07
Копіювати лінк
Юрій Сьомін стежить за матчами збірної України на Євро-2020 і хотів би побачити поєдинок українців проти Росії. У цьому разі він підтримував би російську команду
Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною
Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін зізнався, що хотів би побачити на Євро-2020 матч між збірними України та Росії. Раніше ми писали, що Україна може поборотися з Росією на Євро і зіграти в Пітері: всі умови і розклади.

Читайте також: "Змушений визнати: українці сильніші за нас": найкрутіший футболіст Росії вражений командою Шевченка

"Чому б і ні? Взагалі ніколи не робив і не роблю акцент на нефутбольних моментах. Коли я там працював, мені було комфортно, ніхто мене не ображав. У мене там залишилося багато друзів. Може, за допомогою такого матчу відносини і змінилися б на краще... Футбол об'єднує у складних ситуаціях. Тому було б непогано, якби зіграли", – вважає Сьомін.

Також російський фахівець розповів, що стежить за іграми збірної України, у складі якої виступають гравці, яких він тренував в Києві.

"Вболіваєш більше за друзів, за людей, з якими тебе щось пов'язує. Я, наприклад, працював з Андрієм Шевченком ще під час його перебування видатним футболістом, а зараз мені подобається те, що він робить як тренер.

Симпатизую і йому, і капітану збірної України Андрію Ярмоленку, якого теж тренував у київському Динамо. Радий, що він у двох матчах Євро забив два м'ячі. Був у тій команді і зовсім юний воротар Георгій Бущан. Але, звичайно, якщо Україна зіграє з Росією, буду вболівати за наших. На що українці можуть претендувати? Сьогодні давайте говорити – на вихід з групи. А далі багато що залежатиме в тому числі і від суперника", – додав Сьомін в інтерв'ю СЕ.

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій. Греція та Ісландія під Києвом: туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти