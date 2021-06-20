Екстренер Динамо вболіватиме за Росію, якщо вона зустрінеться з Україною на Євро

Юрій Сьомін стежить за матчами збірної України на Євро-2020 і хотів би побачити поєдинок українців проти Росії. У цьому разі він підтримував би російську команду

Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін зізнався, що хотів би побачити на Євро-2020 матч між збірними України та Росії. Раніше ми писали, що Україна може поборотися з Росією на Євро і зіграти в Пітері: всі умови і розклади.

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"Чому б і ні? Взагалі ніколи не робив і не роблю акцент на нефутбольних моментах. Коли я там працював, мені було комфортно, ніхто мене не ображав. У мене там залишилося багато друзів. Може, за допомогою такого матчу відносини і змінилися б на краще... Футбол об'єднує у складних ситуаціях. Тому було б непогано, якби зіграли", – вважає Сьомін.

Також російський фахівець розповів, що стежить за іграми збірної України, у складі якої виступають гравці, яких він тренував в Києві.

"Вболіваєш більше за друзів, за людей, з якими тебе щось пов'язує. Я, наприклад, працював з Андрієм Шевченком ще під час його перебування видатним футболістом, а зараз мені подобається те, що він робить як тренер. Симпатизую і йому, і капітану збірної України Андрію Ярмоленку, якого теж тренував у київському Динамо. Радий, що він у двох матчах Євро забив два м'ячі. Був у тій команді і зовсім юний воротар Георгій Бущан. Але, звичайно, якщо Україна зіграє з Росією, буду вболівати за наших. На що українці можуть претендувати? Сьогодні давайте говорити – на вихід з групи. А далі багато що залежатиме в тому числі і від суперника", – додав Сьомін в інтерв'ю СЕ.

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