18 июня 16:00 Видео
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Словакия 0
18 июня 27’
Хорватия 0
Чехия 0
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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"Вынужден признать: украинцы сильнее нас": самый крутой футболист России впечатлен командой Шевченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 19:04
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Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Дмитрий Аленичев восхищен выступлением сборной Украины в матчах против Нидерландов и Северной Македонии
Аленичеву нравится игра сборной Украины на Евро-2020
Аленичеву нравится игра сборной Украины на Евро-2020

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, Дмитрий Аленичев сравнил российскую и украинскую сборные на Евро-2020. Кстати, Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 финала Евро.

"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере пока. Команда Шевченко показала отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", – написал Аленичев в своей колонке на "СЭ".

Ранее мы писали, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий хочет, чтобы наша команда встретилась с Россией на Евро-2020.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
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Видео О матче
0:0 (27’)
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Суббота, 19 июня
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