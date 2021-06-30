Дикие танцы в раздевалке сборной Украины после победы над Швецией

В раздевалке сборной Украины настоящий праздник! Наша команда обыграла шведов и вышла в четвертьфинал Евро-2020. По такому случаю Роман Яремчук устроил танцы в раздевалке

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала наша команда обыграла Швецию в дополнительное время. После матча в раздевалке команды был настоящий праздник.

Читайте также: Украина против Англии и другие пары: расписание 1/4 финала Евро-2020

Виталий Миколенко на своей странице в Instagram поделился веселым видео, на котором танцуют Роман Яремчук и Евгений Макаренко. Особенно выделился форвард Гента.

Ранее мы писали, что украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро. Болельщик первым поздравил нашу команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Фанат выскочил на поле и немного погонял стюардов, пока его не скрутили и увели.