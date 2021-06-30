Украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро

Сборная Украины вырвала победу у Швеции в 1/8 финала и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На эмоциях один из болельщиков нашей команды прорвался на поле, чтобы отметить событие вместе с футболистами.
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Болельщик прорвался мимо стюардов и успел пробежаться по полю, пока его не завалили на газон. Евгений Макаренко пытался отбить его у работников стадиона, но его все равно увели в подтрибунное помещение.
Ранее мы писали, что принц Уильям эмоционально болел за сборную Англии с Кейт Миддлтон: вскочил с места и крикнул. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии. Член королевской семьи Великобритании не удержался на месте после первого гола.