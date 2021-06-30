Украина против Англии и другие пары: расписание 1/4 финала Евро-2020

Четвертьфинальные поединки чемпионата Европы пройдут 2 и 3 июля, наша команда с родоначальниками футбола сыграет свой матч в Риме

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020!!! В дополнительное время наша команда обыграла Швецию – 2:1. Таким образом сформировались все пары четвертьфиналов чемпионата Европы.

Расписание 1/4 финала Евро-2020:

Пятница, 2 июля

19:00. Швейцария – Испания (ТВ: Футбол 1)

Швейцария – Испания (ТВ: Футбол 1) 22:00. Бельгия – Италия (ТВ: Украина)

Суббота, 3 июля

19:00. Чехия – Дания (ТВ: Футбол 1)

Чехия – Дания (ТВ: Футбол 1) 22:00. Украина – Англия (ТВ: Украина)

Смотрите видео обзор матча Швеция – Украина, где все решил гол Артема Довбика в компенсированное время второго экстра-тайма.

С родоначальниками футбола подопечные Андрея Шевченко сыграют в Риме. Перед этим сборная Англии в 1/8 финала обыграла Германию – 2:0. Голы забили Стерлинг и Кейн в конце второго тайма.