Украина против Англии и другие пары: расписание 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020!!! В дополнительное время наша команда обыграла Швецию – 2:1. Таким образом сформировались все пары четвертьфиналов чемпионата Европы.
Расписание 1/4 финала Евро-2020:
Пятница, 2 июля
- 19:00. Швейцария – Испания (ТВ: Футбол 1)
- 22:00. Бельгия – Италия (ТВ: Украина)
Суббота, 3 июля
- 19:00. Чехия – Дания (ТВ: Футбол 1)
- 22:00. Украина – Англия (ТВ: Украина)
Смотрите видео обзор матча Швеция – Украина, где все решил гол Артема Довбика в компенсированное время второго экстра-тайма.
С родоначальниками футбола подопечные Андрея Шевченко сыграют в Риме. Перед этим сборная Англии в 1/8 финала обыграла Германию – 2:0. Голы забили Стерлинг и Кейн в конце второго тайма.