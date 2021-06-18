18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Евро-2020

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"Дай бог Украине и России встретиться на Евро": громкое заявление Федецкого

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 17:39
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Известный в прошлом защитник национальной команды Артем Федецкий хочет украино-российского противостояния на чемпионате Европы, но чтобы без подводных течений
Украина сильнее России - уверен Федецкий
Украина сильнее России - уверен Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий хочет, чтобы наша команда встретилась с Россией на Евро-2020. Кстати, Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 финала Евро.

"Мне интересно, когда уже Украина встретится с Россией на футбольном поле. Только чтобы все было в рамках футбольных правил, без всяких подводных течений. Достаточно много экспертов и людей говорят, и я это вижу, что Украина намного интереснее России по игре. Передачи, и вообще абсолютно по всем компонентам.

Куда дойдет Россия – мне мало интересно. Мне интересна одна сборная – наша команда. Все переживания, волнения и поддержка только одной сборной.

Дай бог, чтобы сборные Украины и России встретились. Мне интересно наконец-то посмотреть, кто на что способен. А я уверен, что у нашей сборной намного больше шансов на победу, на классную игру. Нужно немножко подождать.

Если россияне вылетят – абсолютно неинтересно, пусть вылетают. Болеем и поддерживаем только нашу сборную", – сказал Федецкий в интервью "Трибуне".

Читайте также: Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере: все условия и расклады

Кстати, вчера сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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