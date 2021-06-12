Дания – Финляндия: прогноз комментатора на первый матч Евро в группе В

Встреча двух скандинавских сборных пройдет на арене в Копенгагене. Хозяева проэкзаменуют дебютантов чемпионатов Европы, начало – в 19:00

Болельщики сборной Дании / Фото: Reuters

В субботу на Евро-2020 проходит три поединка. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча Дания – Финляндия. Соперники представляют группу В, где также выступают Бельгия и Россия.

Представляем прогноз на первую встречу этого квартета.

Финны дебютируют на чемпионате Европы матчем против победителей Евро-1992 года. В их хладнокровии и осторожности мы убедились на собственном примере в недавнем матче отбора на ЧМ-2022, сыграв 1:1.

Правда, у сборной Финляндии актуальна серия из шести матчей без побед и трех поражений кряду от Швейцарии, Швеции и Эстонии. Так что она стартует в турнире с надеждой, но не в лучшем настроении. Главная звезда – Теему Пукки из Норвича, который забил 26 голов в последнем розыгрыше Чемпионшипа. Также стоит отметить голкипера Байера Лукаша Градецкого.

Узнайте, где смотреть матч Дания – Финляндия.

Датчане куда более богаты в плане кадров – за них играет Эриксен из Интера, Хейберг из Тоттенхэма, Кристенсен из Челси. Да и в целом большинство выступает в топовых чемпионатах. Интересно, что вывел их на Евро опытный тренер Оге Харейде, однако он покинул команду в августе прошлого года. Его заменил Каспер Хьюлманд. Датчане не проигрывают пять матчей кряду, пропустив только один гол – в спарринге с немцами (1:1).

Сборная Дании – очевидный фаворит этого матча. Кроме прочего, она еще играет дома, в Копенгагене. Вероятно, финны доставят хозяевам проблемы, но недосчитаются очков. Вижу победу датчан без пропущенных голов. К примеру, со счетом 2:0.

Кстати, во время Евро-2020 мы проводим конкурс на самую красивую девушку футболиста – голосуйте за Мисс Евро!

Букмекеры FAVBET считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на победу Дании – 1.42, на успех Финляндии – 10.00, на ничью – 4.45.

Смотрите, как датчане сыграли вничью с немцами в начале лета: