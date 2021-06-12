12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Дания – Финляндия: прогноз комментатора на первый матч Евро в группе В

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
12 июня, 15:29
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Встреча двух скандинавских сборных пройдет на арене в Копенгагене. Хозяева проэкзаменуют дебютантов чемпионатов Европы, начало – в 19:00
Болельщики сборной Дании
Болельщики сборной Дании / Фото: Reuters

В субботу на Евро-2020 проходит три поединка. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча Дания – Финляндия. Соперники представляют группу В, где также выступают Бельгия и Россия.

Представляем прогноз на первую встречу этого квартета.

Финны дебютируют на чемпионате Европы матчем против победителей Евро-1992 года. В их хладнокровии и осторожности мы убедились на собственном примере в недавнем матче отбора на ЧМ-2022, сыграв 1:1.

Правда, у сборной Финляндии актуальна серия из шести матчей без побед и трех поражений кряду от Швейцарии, Швеции и Эстонии. Так что она стартует в турнире с надеждой, но не в лучшем настроении. Главная звезда – Теему Пукки из Норвича, который забил 26 голов в последнем розыгрыше Чемпионшипа. Также стоит отметить голкипера Байера Лукаша Градецкого.

Узнайте, где смотреть матч Дания – Финляндия.

Датчане куда более богаты в плане кадров – за них играет Эриксен из Интера, Хейберг из Тоттенхэма, Кристенсен из Челси. Да и в целом большинство выступает в топовых чемпионатах. Интересно, что вывел их на Евро опытный тренер Оге Харейде, однако он покинул команду в августе прошлого года. Его заменил Каспер Хьюлманд. Датчане не проигрывают пять матчей кряду, пропустив только один гол – в спарринге с немцами (1:1).

Сборная Дании – очевидный фаворит этого матча. Кроме прочего, она еще играет дома, в Копенгагене. Вероятно, финны доставят хозяевам проблемы, но недосчитаются очков. Вижу победу датчан без пропущенных голов. К примеру, со счетом 2:0.

Кстати, во время Евро-2020 мы проводим конкурс на самую красивую девушку футболиста – голосуйте за Мисс Евро!

Букмекеры FAVBET считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на победу Дании – 1.42, на успех Финляндии – 10.00, на ничью – 4.45.

Смотрите, как датчане сыграли вничью с немцами в начале лета:

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