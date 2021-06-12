Данія – Фінляндія: прогноз коментатора на перший матч в групі В

Зустріч двох скандинавських збірних пройде на арені в Копенгагені. Господарі проекзаменують дебютантів чемпіонатів Європи, початок – о 19:00

Вболівальники збірної Данії / Фото: Reuters

У суботу на Євро-2020 проходить три поєдинки. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція матчу Данія – Фінляндія. Суперники представляють групу В, де також виступають Бельгія і Росія.

Представляємо прогноз на першу зустріч цього квартету.

Фіни дебютують на чемпіонаті Європи матчем проти переможців Євро-1992 року. В їхній холоднокровності й обережності ми переконалися на власному прикладі в недавньому матчі відбору на ЧС-2022, зігравши 1:1.

Правда, у збірної Фінляндії актуальна серія з шести матчів без перемог і трьох поразок поспіль від Швейцарії, Швеції та Естонії. Так що вона стартує в турнірі з надією, але не в найкращому настрої. Головна зірка – Теему Пуккі з Норвіча, який забив 26 голів в останньому розіграші Чемпіоншипа. Також варто відзначити голкіпера Байєра Лукаша Градецького.

Дізнайтеся, де дивитися матч Данія – Фінляндія.

Данці куди більш багаті в плані кадрів – за них грає Еріксен з Інтера, Хейберг з Тоттенгема, Крістенсен з Челсі. Та й в цілому більшість виступає в топових чемпіонатах. Цікаво, що вивів їх на Євро досвідчений тренер Оге Харейде, проте він покинув команду в серпні минулого року. Його замінив Каспер Г'юлманд. Данці не програють п'ять матчів поспіль, пропустивши лише один гол – в спарингу з німцями (1:1).

Збірна Данії – очевидний фаворит цього матчу. Крім іншого, вона ще грає вдома, в Копенгагені. Ймовірно, фіни доставлять господарям проблеми, але недорахуються очок. бачу перемогу датчан без пропущених голів . Наприклад, з рахунком 2:0.

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Букмекери FAVBET вважають фаворитами господарів поля. Коефіцієнт на перемогу Данії – 1.42, на успіх Фінляндії – 10.00, на нічию котирування – 4.45.

Дивіться, як датчани зіграли внічию з німцями на початку літа: