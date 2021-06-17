Дания – Бельгия: где и когда смотреть судьбоносный матч Евро-2020

Сегодня на чемпионате Европы проходит три интересных поединка в двух группах. На нашем сайте уже идет онлайн Дания – Бельгия. Эти команды представляют квартет В, в котором также выступают финны и россияне.
Датчане и бельгийцы сыграют в Копенгагене. Стартовый свисток нидерландского рефери Бьорна Кейперса прозвучит в 19:00. На украинском телевидении прямую трансляцию ведут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.
На данный момент сборная Дании отстает от всех конкурентов по группе. Правда, сыграла всего один матч, как и Бельгия. При этом фаворитом считаются гости. Тем не менее, парням Каспера Хьюлманда очень желательно хотя бы не проиграть сегодня.
Читайте прогноз и котировки на матч Дания – Бельгия.
Напомним, что в последнем туре скандинавы третий матч подряд проведут на своем поле. В дуэли с гостями из России они могут пробиться в плей-офф хотя бы с третьего места.
Вспомним, как Бельгия разгромила Россию в Питере: