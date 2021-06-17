Данія – Бельгія: де і коли дивитися доленосний матч Євро-2020

Для скандинавської команди дуже важливо взяти хоча б очко, щоб не втратити шанси на вихід в 1/8 фіналу, хоча проти Лукаку і де Брюйне буде непросто

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Сьогодні на чемпіонаті Європи проходить три цікаві поєдинки в двох групах. На нашому сайті вже йде онлайн Данія – Бельгія. Ці команди представляють квартет В, в якому також виступають фіни і росіяни.

Данці і бельгійці зіграють в Копенгагені. Стартовий свисток нідерландського рефері Бйорна Кейперса пролунає о 19:00. На українському телебаченні пряму трансляцію ведуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

На цей момент збірна Данії відстає від всіх конкурентів по групі. Правда, зіграла всього один матч, як і Бельгія. При цьому фаворитом вважаються гості. Проте, хлопцям Каспера Хьюлманда дуже бажано хоча б не програти сьогодні.

Читайте прогноз і котирування на матч Данія – Бельгія.

Нагадаємо, що в останньому турі скандинави третій матч поспіль проведуть на своєму полі. У дуелі з гостями з Росії вони можуть пробитися в плей-офф хоча б з третього місця.

Згадаймо, як Бельгія розгромила Росію в Пітері: