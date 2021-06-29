Англия – Германия: обзор самых опасных моментов матча 1/8 Евро

От матча немцев и англичан на Уэмбли в Лондоне 29 июня не ожидали большого количества голов. И в первом тайме зрители наблюдали только за напряженной борьбой

Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

Первый раунд плей-офф на Евро-2020 завершается сегодня в Великобритании. Первыми на лондонском "Уэмбли" в матче 1/8 финала сошлись старые соперники – Англия и Германия. Команда Гарета Саутгейта выиграла свою группу, но забивала очень мало. И сегодняшний первый тайм получился сухим.

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Первый тайм на "Уэмбли" прошел в достаточно равной борьбе, хотя Англия чуть больше владела мячом и нанесла на один удар по воротам больше – 4 против 3. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Смотрите обзор первого тайма

Закрывает стадию 1/8 финала поединок в Глазго между сборными Швеции и Украины. Матч начнется в 22:00, и победитель "сине-желтой" пары в четвертьфинале сыграет с Англией или Германией.

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