29 июня 19:00
Англия 2
Германия 0
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
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Евро-2020

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Англия – Германия: обзор самых опасных моментов матча 1/8 Евро

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 20:30
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От матча немцев и англичан на Уэмбли в Лондоне 29 июня не ожидали большого количества голов. И в первом тайме зрители наблюдали только за напряженной борьбой
Сборная Германии против Англии
Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

Первый раунд плей-офф на Евро-2020 завершается сегодня в Великобритании. Первыми на лондонском "Уэмбли" в матче 1/8 финала сошлись старые соперники – Англия и Германия. Команда Гарета Саутгейта выиграла свою группу, но забивала очень мало. И сегодняшний первый тайм получился сухим.

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Первый тайм на "Уэмбли" прошел в достаточно равной борьбе, хотя Англия чуть больше владела мячом и нанесла на один удар по воротам больше – 4 против 3. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Смотрите обзор первого тайма

Закрывает стадию 1/8 финала поединок в Глазго между сборными Швеции и Украины. Матч начнется в 22:00, и победитель "сине-желтой" пары в четвертьфинале сыграет с Англией или Германией.

Ранее Малиновский разобрал шведов в день матча на Евро.

Смотрите, как мы заглянули в будущее с помощью футбольной математики

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
2:0 (90+4’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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