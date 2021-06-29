Украина должна играть быстро: Малиновский разобрал шведов в день матча на Евро

Лидер украинской команды Руслан Малиновский знает игроков шведской команды, с которой 29 июня сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

Сегодня в Глазго сборная Украины проведет первый в истории матч в плей-офф чемпионатов Европы. Соперником команды Шевченко станет победитель своей группы Швеция. Оппонента накануне 1/8 финала оценил полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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"Швеция – хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля, играющего в Сампдории. Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки", – рассказал Малиновский ТК Футбол

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Ранее тренер шведов пошутил над Шевой перед матчем. Янне Андерссон отметил, что у них с Шевченко много общего, ведь они бывшие форварды. Правда, если украинец забивал за Динамо, Милан и Челси, швед добывал статус лучшего бомбардира клуба региональной лиги под названием Алетс из его родного города Хальмстад.

А также мы сообщали, что наставник Швеции знает, как пройти Украину в 1/8 Евро-2020.

В свою очередь жена Малиновского рассказала, какое прозвище дал ей Шева.

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