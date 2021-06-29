29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
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Украина должна играть быстро: Малиновский разобрал шведов в день матча на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 17:14
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Лидер украинской команды Руслан Малиновский знает игроков шведской команды, с которой 29 июня сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго
Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины
Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

Сегодня в Глазго сборная Украины проведет первый в истории матч в плей-офф чемпионатов Европы. Соперником команды Шевченко станет победитель своей группы Швеция. Оппонента накануне 1/8 финала оценил полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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"Швеция – хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля, играющего в Сампдории. Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки", – рассказал Малиновский ТК Футбол

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Ранее тренер шведов пошутил над Шевой перед матчем. Янне Андерссон отметил, что у них с Шевченко много общего, ведь они бывшие форварды. Правда, если украинец забивал за Динамо, Милан и Челси, швед добывал статус лучшего бомбардира клуба региональной лиги под названием Алетс из его родного города Хальмстад.

А также мы сообщали, что наставник Швеции знает, как пройти Украину в 1/8 Евро-2020.

В свою очередь жена Малиновского рассказала, какое прозвище дал ей Шева.

Смотрите, как мы заглянули в будущее с помощью футбольной математики

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
19:00
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Пятница, 2 июля
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