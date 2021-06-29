Клопп пил пиво верхом на фанате: сумасшедшее видео веселья на Евро-2020

Веселый двойник знаменитого тренера Ливерпуля развлекал болельщиков перед матчем Англия – Германия на Евро-2020. Не все любители футбола даже поняли, что это не настоящий немец

Двойник Юргена Клоппа развлекал фанатов перед матчем Англия - Германия

Еще до начала матча Англия – Германия в 1/8 финала Евро-2020 болельщики вовсю веселились на улицах Лондона. Присоединился к фанатам и знаменитый тренер Юрген Клопп. Онлайн матча Англия – Германия есть на нашем сайте.

Мужчина, как две капли похожий на знаменитого немца, в тренировочном костюме Ливерпуля восседал на плечах другого болельщика и распивал пиво, пока остальные фанаты вокруг него распевали песни.

В комментариях под видео пользователи Сети шутят, что даже после нескольких просмотров видео так и не поняли, это настоящий Клопп или его двойник.

Ранее мы писали, что эмоции фаната сборной Швейцарии взорвали Сеть. Болельщик швейцарской сборной уже не верил у успех своей любимой команды, но спустя минуту его разочарование изменилось на невероятную радость. Эмоции болельщика сделали его популярным.