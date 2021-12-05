Заря одержала непростую победу перед еврокубковым матчем

Команда Виктора Скрипника минимально обыграла Ингулец 1:0 и вышла на третье место чемпионата Украины
Заря vs Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ
Луганская Заря ведет упорную борьбу с Днепром-1 и Ворсклой за третье место в чемпионате. Полтавчане в субботу оступились во Львове и не смогут претендовать на зимнюю бронзу.
В матче 17-го тура УПЛ против аутсайдера чемпионата команда Скрипника собиралась без особых усилилий пополнить свой очковый багаж.
Но результат первого тайма показал, что Ингулец незаслуженного находится в зоне вылета. Подопечные Лавриненко ни в чем не уступали более мастеровитым соперникам.
Если ничья на выезде устраивала футболистов Ингульца, то луганчане были не согласны с таких ходом поединка.
Заря сумела распечатать ворота Шуста в середине второго тайма. На 62-й минуте игры Булеца подал угловой, голкипер Ингульца отбил удар Фаворова, но на добивании Денису уже никто не помешал – 1:0.
Забитый гол не изменил сценарий матча. Футболисты Ингульца не бросились отыграться, а Заря, похоже, берегла сила перед последним матчем Лиги конференций.
В итоге минимальная победа Зари 1:0.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
Заря – Ингулец – 1:0.
Гол: Фаворов, 62
Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Булеца, Цвек, Кабаев (Алибеков, 90) – Шахаб (Фримпонг, 90), Гладкий, Громов.
Ингулец: Шуст – Полегенько, Поспелов, Салем, Опанасенко – Лупашко, Шишка (Головкин, 88) – И. Коваленко, Запорожец, Козак – Гопей (Плохотнюк, 77).
После 17-ти сыгранных матчей Заря вышла на третье место в турнирной таблице. В понедельник, в заключительном поединке 17-го тура, Днепр-1 сможет вернуть себе "бронзовое" место, в случае победы над Черноморцем.
Ингулец остался на 15-й строчке чемпионата. Команда Сергея Лавриненко не может одержать победу уже в 10-м матче подряд.
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