Битва за зимнее чемпионство: расписание, трансляции, котировки и результаты 17-го тура чемпионата Украины

C 3 по 6 декабря проходит 17 тур чемпионата Украины. Представляем расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, а также обновляемые результаты Премьер-лиги и турнирную таблицу