Битва за зимнее чемпионство: расписание, трансляции, котировки и результаты 17-го тура чемпионата Украины

C 3 по 6 декабря проходит 17 тур чемпионата Украины. Представляем расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, а также обновляемые результаты Премьер-лиги и турнирную таблицу
17-й тур чемпионата Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Матчи 17-го тура УПЛ разделены на четыре дня. Открывает тур в пятницу поединок Шахтер – Львов. Онлайн матча Шахтер – Львов есть на нашем сайте.
Динамо и Шахтер ведут отчаянную борьбу за звание зимнего чемпиона. До конца осенней части чемпионата осталось сыграть два тура, а оба гранда набрали одинаковое количество баллов. Никто не имеет права на ошибку.
16-й тур чемпионата Украины
Пятница, 3 декабря
17:00 Шахтер – Львов
Букмекеры: 1.16 – 7.70 – 17.00
ТВ: Футбол 1
Суббота, 4 декабря
14:00 Верес – Динамо
Букмекеры: 12.50 – 5.40 – 1.27
ТВ: Футбол 2
17:00 Рух – Ворскла
Букмекеры: 3.70 – 3.30 – 2.08
ТВ: Футбол 2
19:30 Металлист 1925 – Колос
Букмекеры: 2.54 – 3.20 – 2.89
ТВ: Футбол 2
Воскресенье, 5 декабря
14:00 Заря – Ингулец
Букмекеры: 1.37 – 4.90 – 8.60
ТВ: УНИАН
17:00 Александрия – Минай
Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 5.30
ТВ: Футбол 1
19:30 Десна – Мариуполь
Букмекеры: 1.61 – 4.25 – 5.00
ТВ: Футбол 1
Понедельник, 6 декабря
19:30 Днепр-1 – Черноморец
Букмекеры: 1.39 – 5.00 – 7.70
ТВ: УНИАН
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