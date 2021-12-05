5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Зоря здобула непросту перемогу перед єврокубковим матчем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 15:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команда Віктора Скрипника мінімально обіграла Інгулець 1:0 та вийшла на третє місце чемпіонату України
Зоря vs Інгулець
Зоря vs Інгулець / Фото: официальный сайт УПЛ

Луганська Зоря веде запеклу боротьбу з Дніпром-1 та Ворсклою за третє місце у чемпіонаті. Полтавці у суботу оступилися у Львові та не зможуть претендувати на зимову бронзу.

У матчі 17-го туру УПЛ проти аутсайдера чемпіонату команда Скрипника збиралася без особливих зусиль поповнити свій очковий багаж.

Реклама

Але результат першого тайму показав, що Інгулець незаслуженого перебуває у зоні вильоту. Підопічні Лавриненка ні в чому не поступалися більш майстровитим суперникам.

Якщо нічия на виїзді влаштовувала футболістів Інгульця, то луганці були не згодні з таким перебігом поєдинку.

Реклама

Зоря зуміла розпечатати ворота Шуста у середині другого тайму. На 62-й хвилині гри Булеца подав кутовий, голкіпер Інгульца відбив удар Фаворова, але на добиванні Денису вже ніхто не завадив – 1:0.

Забитий гол не змінив сценарію матчу. Футболісти Інгульця не кинулися відігратися, а Зоря, схоже, берегла силу перед останнім матчем Ліги конференцій.

Реклама

В підсумку мінімальна перемога Зорі 1:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.

Зоря – Інгулець – 1:0.

Гол: Фаворов, 62

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньйо – Булеца, Цвек, Кабаєв (Алібеков, 90) – Шахаб (Фрімпонг, 90), Гладкий, Громов.

Інгулець: Шуст – Полегенько, Поспєлов, Салем, Опанасенко – Лупашко, Шишка (Головкін, 88) – І. Коваленко, Запорожець, Козак – Гопей (Плохотнюк, 77).

Після 17 зіграних матчів Зоря вийшла на третє місце в турнірній таблиці. У понеділок, у заключному поєдинку 17-го туру, Дніпро-1 зможе повернути собі "бронзове" місце, у разі перемоги над Чорноморцем.

Інгулець залишився на 15-му рядку чемпіонату. Команда Сергія Лавриненка не може здобути перемогу вже в 10-му матчі поспіль.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н П В В Н
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забиті 11
Пропущені 27
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П Н П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
16
11:27
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Неділя, 5 грудня
1:0
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти