Зоря здобула непросту перемогу перед єврокубковим матчем

Команда Віктора Скрипника мінімально обіграла Інгулець 1:0 та вийшла на третє місце чемпіонату України

Зоря vs Інгулець / Фото: официальный сайт УПЛ

Луганська Зоря веде запеклу боротьбу з Дніпром-1 та Ворсклою за третє місце у чемпіонаті. Полтавці у суботу оступилися у Львові та не зможуть претендувати на зимову бронзу.

У матчі 17-го туру УПЛ проти аутсайдера чемпіонату команда Скрипника збиралася без особливих зусиль поповнити свій очковий багаж.

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Але результат першого тайму показав, що Інгулець незаслуженого перебуває у зоні вильоту. Підопічні Лавриненка ні в чому не поступалися більш майстровитим суперникам.

Якщо нічия на виїзді влаштовувала футболістів Інгульця, то луганці були не згодні з таким перебігом поєдинку.

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Зоря зуміла розпечатати ворота Шуста у середині другого тайму. На 62-й хвилині гри Булеца подав кутовий, голкіпер Інгульца відбив удар Фаворова, але на добиванні Денису вже ніхто не завадив – 1:0.

Забитий гол не змінив сценарію матчу. Футболісти Інгульця не кинулися відігратися, а Зоря, схоже, берегла силу перед останнім матчем Ліги конференцій.

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В підсумку мінімальна перемога Зорі 1:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.

Зоря – Інгулець – 1:0.

Гол: Фаворов, 62

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньйо – Булеца, Цвек, Кабаєв (Алібеков, 90) – Шахаб (Фрімпонг, 90), Гладкий, Громов.

Інгулець: Шуст – Полегенько, Поспєлов, Салем, Опанасенко – Лупашко, Шишка (Головкін, 88) – І. Коваленко, Запорожець, Козак – Гопей (Плохотнюк, 77).

Після 17 зіграних матчів Зоря вийшла на третє місце в турнірній таблиці. У понеділок, у заключному поєдинку 17-го туру, Дніпро-1 зможе повернути собі "бронзове" місце, у разі перемоги над Чорноморцем.

Інгулець залишився на 15-му рядку чемпіонату. Команда Сергія Лавриненка не може здобути перемогу вже в 10-му матчі поспіль.