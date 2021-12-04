Ризнык – гроза пенальтистов! Рух не сумел дожать Ворсклу из-за сэйва вратаря полтавчан

Львовский Рух, играя в большинстве, расписал нулевую ничью с полтавской Ворсклой. Героем матча стал вратарь "зелено-белых" Дмитрий Ризнык, отразивший пенальти
Вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык - специалист по пенальти / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Полтавская Ворскла, после крупного поражения (1:5) своему конкуренту за третье место Днепру-1, значительно усложнила свои турнирные перспективы. Для того, чтобы далеко не отпустить днепрян и Зарю, полтавчане обязаны набирать максимум очков в оставшихся двух матчах.
Первый тайм матча 17-го тура между Рухом и Ворсклой был за хозяевами поля. В конце первой 45-минутки львовяне получили отличный шанс открыть счет в матче.
Во время затяжной атаки Руха, Сыча сбили в штрафной Ворсклы. Пенальти взялся пробивать Юрий Климчук, но вратарь полтавчан отбил удар форварда.
Для Дмитрия Ризныка это пятый подряд пенальти, который он отразил в нынешнем сезоне. Это новый рекорд чемпионатов Украины!
На 61-й минуте матча форвард Ворсклы Данило Кравчук заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
В оставшееся время футболисты Руха так и не сумели реализовать свое численное преимущество. В итоге безголевая ничья, в чем большая заслуга голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
Рух – Ворскла – 0:0.
Рух: Панькив – Сыч, Дидык, Билый, Роман – Сапуга, Федорчук – Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) – Климчук.
Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу – Челядин, Пуцлин – Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане – Степанюк (Кравчук, 46).
Удаление: Кравчук, 61 (второе предупреждение).
На 38 минуте Климчук ("Рух") не забил пенальти (вратарь).
Полтавчане набрали одно очко в свою копилку и остались на пятом месте в турнирной таблице. Рух сохранил за собой 11-ю строчку в чемпионате.
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